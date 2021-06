È avvenuto in Gran Bretagna il recente ritiro dal mercato di altri lotti del famoso marchio di cibo per animali. La situazione rischierebbe di trasformarsi in una vera e propria emergenza sanitaria per i nostri amici felini. Fortunatamente è stata la ditta stessa che ha ritenuto necessario allertare il governo britannico. È scattato così l’immediato ritiro dei lotti. Al momento è soltanto un’ipotesi la possibilità che il cibo possa essere collegato ai casi di pancitopenia felina. Oltre 130 quelli accertati da aprile ad oggi. Fatto certo è il comune denominatore: il consumo del cibo a marchio Appllaws della Food Hill Food.

Pancitopenia felina: cosa è?

Si tratta di una malattia rara che può diventare fatale in alcuni casi. Essa comporta una importante diminuzione di piastrine, globuli bianchi e rossi. Una forma di leucemia. Tale deficit del sistema immunitario può causare l’insorgere di pericolose malattie. Le linee guida impartite dal governo nel caso si sospettasse che il proprio gatto non stia bene, prevedono di rivolgersi immediatamente al proprio medico veterinario. Inoltre cambiare subito l’alimentazione e controllare se i lotti di cibo in proprio possesso corrispondano a quelli segnalati.

I sintomi a cui prestare attenzione sono: inappetenza, dimagrimento, anemia e possibili sanguinamenti. Le eventuali cure possono prevedere trasfusioni e un rinforzo del midollo osseo per la stimolazione del sistema immunitario.

Attenzione a questo cibo per gatti che potrebbe causare una pericolosa malattia

Gli studiosi sono ancora alla ricerca della diretta correlazione. Intanto in via precauzionale i lotti sono stati ritirati dal mercato. Questo famoso marchio è diffuso anche nel nostro paese e venduto dalle più importanti catene di distribuzione specializzate in Pet Food. È importante pertanto tenersi aggiornati sulle eventuali e prossime disposizioni del governo inglese in merito allo sviluppo della vicenda.

Le tipologie finora ritirate:

Cat Dry Chicken; Dry Pollo e Salmone; Ava Adult Pollo 7+; Ava Senior Pollo 12+; Pelle Sensibile e Stomaco AVA; Gestione del Peso AVA; Palla di Pelo AVA; AVA Oral Care; Britsh Shortair AVA; AVA Persiano; AVA Maine Coon; Sainsbury’s Hipoallergenic Ricetta Cibo Secco Completo per Gatti 1+ Kitten pollo asciutto Sainsbury’s Hipoallergenic Ricetta Cibo Secco per Gatti con Pollo 1+ Cat Dry Pollo e Agnello; Pollo e Anatra Cat Dry ; Cat Dry Ocean Fish; Cat Dry Senior Chicken; AVA Kitten Chicken; Adult Pollo AVA; AVA Adult Fish.

Attenzione a questo cibo per gatti che potrebbe causare una pericolosa malattia.