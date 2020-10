E’ un momento particolare per i mercati azionari e le chiusure di contrattazione odierna molto probabilmente decreteranno l’avvio di una fase ribassista che potrebbe durare anche alcuni mesi, se non proprio anni. Questa è un’occasione per chi vuole seguire questo trend con posizioni al ribasso. Ci sono infatti molti titoli azionari che a Piazza Affari presentano forte debolezza e potrebbero scendere del 15/20% dai livelli attuali. Stamani sul mercato del Forex invece, stiamo osservando attentamente alcune dinamiche interessanti.

Ci riferiamo all’euro dollaro australiano. Infatti, il nostro segnale è il seguente: attenzione a questo cambio valutario perchè potrebbe partire spedito al rialzo.

In questo momento leggiamo il seguente prezzo: 1,6573 . Da inizio anno è stato segnato il minimo a 1,5949 ed il massimo a 1,9801. Dopo un forte rialzo fra i primi di gennaio ed il mese di marzo, si è assistito ad an fase prima ribassista e poi nelle ultime 20 settimane circa, ad una fase laterale.

Cosa attendere dai prezzi attuali e da ora in poi?

Nelle serie storiche abbiamo trovato casi similari a quello attuale. Infatti i mercati, dalle azioni alle commodities, tendono a muoversi fra range esplosivi a range contratti e nuovamente a range contratti. Riteniamo quindi, che la fase laterale possa essere agli sgoccioli e che si possa ripartire prepotentemente al rialzo.

Perchè proprio al rialzo?

Perchè tutti gli swing di prezzo e gli oscillatori di conferma sono orientati verso questa direzione. Ecco perchè ribadiamo ancora, attenzione a questo cambio valutario perchè potrebbe partire spedito al rialzo!

Quale strategia di investimento applicare al momento attuale? Quali sono i livelli di prezzo da monitorare e quali quelli da far aprire/chiudere una posizione di trading di breve termine e di investimento di medio lungo termine?

Siamo su supporti importanti e ai livelli attuali si potrebbero iniziare ad aprire posizioni al rialzo di breve termine con stop loss a 1,6460. Questa posizione andrebbe incrementata in chiusura settimanale superiore ai 1,6593. In questo caso potrebbe partire una vera e propria esplosione dei prezzi con obiettivo in pochi mesi il massimo toccato nel mese di marzo di quest’anno.