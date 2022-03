Attenzione a questo banale errore che fa seccare il mascara più un trucchetto che ringiovanisce lo sguardo in un baleno

Capitano a tutte quelle giornate in cui guardarsi allo specchio può essere dura.

Sono proprio quelle le giornate in cui un po’ di lucidalabbra e una spolverata di fard sulle guance possono fare miracoli.

Proprio tra questi prodotti che non possono mai mancare nel beauty case di ogni donna si trova forse il prodotto più indispensabile: il mascara.

Tuttavia, questo è uno di questi prodotti make up che tende a seccarsi e diventare pressoché inutilizzabile in tempi relativamente brevi.

Questo rappresenta uno spreco non solo in termini pratici ma senz’altro anche in termini economici. Se siamo infatti amanti dei Brand più rinomati, la spesa sarà tutt’altro che economica. C’è però qualcosa che potremmo fare per prolungarne la durata e la resa.

In particolare, dovremmo fare attenzione a questo banale errore che fa seccare il nostro mascara in tempi rapidissimi ed evitarlo assolutamente.

Un’arma di seduzione che può anche ringiovanirci con un semplice trucchetto

Prima di scoprire cos’è che sbagliamo nell’applicazione del mascara vogliamo svelare un piccolo trucchetto per uno sguardo immediatamente più giovane.

Sappiamo bene, infatti, quanto delle ciglia lunghe e folte possano essere delle vere e proprie armi di seduzione.

Soprattutto se incurvate e riempite di colore con una bella passata di mascara, possono rendere ammalianti e glamour a qualsiasi età.

Per ottenere, però, un effetto ringiovanente, possiamo avere un’accortezza in più che non tutte conoscono.

Applichiamo il prodotto soltanto sulle ciglia della palpebra superiore, evitando di truccare anche quelle inferiori.

Inoltre, sempre per essere glamour e chic guadagnando diversi anni in meno sulla carta d’identità, possiamo applicare un ombretto opaco o satinato. L’importante è che sia una tinta unita e priva di brillantini, solo a questo punto potremo esagerare con il mascara.

Lo sguardo apparirà subito più aperto, fresco e sbarazzino.

Attenzione a questo banale errore che fa seccare il mascara più un trucchetto che ringiovanisce lo sguardo in un baleno

L’applicazione del mascara è un vero e proprio rito.

Bocca aperta in smorfie comiche e massima concentrazione.

C’è però un gesto che quasi tutte, sbagliando, compiamo al momento dell’estrazione dello scovolino.

Nella speranza di raccogliere più prodotto possibile tendiamo a fare su e giù più e più volte con l’applicatore.

Eppure, questa abitudine fa sì che l’aria entri nel contenitore, contribuendo notevolmente al deperimento del contenuto.

Anche la resa finale, dopo poche applicazioni, rischia di essere compromessa.

Dovremmo invece estrarlo delicatamente con leggeri movimenti rotatori evitando tante pressioni.

Così facendo noteremo quanto tempo in più può passare prima di trovarci costrette ad acquistarne uno nuovo.

Durata massima e ciglia al top fino all’ultima applicazione assicurate.

