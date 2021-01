Avere degli animali domestici è una cosa molto piacevole. La maggior parte di noi pensa a cani e gatti, tanto che le persone spesso si dividono in due gruppi, a seconda di quale dei due animali preferiscono.

Ma ci sono tanti altri animaletti simpatici che possono farci compagnia. Magari un pesciolino, che richiede solo un piccolo acquario o una boccia d’acqua dove nuotare. O in maniera più originale, una tartarughina.

Spesso chi sceglie animali alternativi, soprattutto se di piccola taglia, è perchè non ha molto spazio. Quindi giustamente si sceglie un animaletto che non ingombri troppo.

Però quando si fa una scelta un po’ originale, è bene capire che essa può portare dei pro e dei contro. Ad esempio, un ottimo amico a quattro zampe che ha una certa popolarità è il coniglio. È morbido, carino, e non occupa tanto spazio. però attenzione a questo animale domestico, può fare disastri in casa.

Attenzione all’apparecchiatura elettrica

Il principale problema che un coniglio può creare è che a volte rosicchia i cavi elettrici. Televisioni, caricatori del telefono, console per videogiochi: facciamo attenzione a tutti questi apparecchi cablati.

Probabilmente il coniglietto li scambia per delle radici che normalmente rosicchia nel suo habitat naturale, e quindi cerca di mangiucchiarli. Questo è un fastidioso inconveniente per noi, perchè ci troviamo tutti i cavi rovinati. Ma è anche un pericolo per loro, che potrebbero prendersi la scossa.

Come evitare il problema

Il rimedio forse più ovvio è quello di tenere sempre il coniglio in gabbia, o comunque limitarlo alle zone della casa dove non ci sono cavi. Ma di certo molti non vogliono tenere rinchiuso il loro animaletto tutto il giorno, quindi è bene trovare un’altra soluzione.

Si può quindi mettere in sicurezza i cavi, coprendoli con plastica dura o con retini metallici. Qualcuno potrebbe anche pensare ad una canalina interna al muro, che è sicuramente un’ottima idea ma che è piuttosto impegnativa e costosa.

Insomma comprarsi un coniglietto è molto piacevole, ma con i dovuti accorgimenti. Attenzione a questo animale domestico, può fare disastri in casa.