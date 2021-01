Attenzione a questo alimento che diamo sempre ai cani perché pericoloso

In quanto padroni di animali domestici, tutti quanti siamo sempre molto attenti alla salute del nostro amico a quattro zampe. Proprio perché ci sentiamo fortemente responsabili, è naturale sentirsi in questo modo. Infatti siamo noi a prendere quotidianamente decisioni in grado di determinare il benessere del nostro cane, come del nostro gatto. Come esistono alimenti che fanno bene alla loro salute infatti, ne esistono altri che potrebbero comprometterla. Dunque attenzione a questo alimento che diamo sempre ai cani perché potenzialmente pericoloso.

Una fame continua

Molto spesso ci chiediamo se un cibo, o un oggetto anche, sia consono e adatto per il nostro animale. D’altro canto non tutti siamo esperti del comportamento dell’esemplare che ospitiamo dentro casa, e dunque è assolutamente lecito farsi delle domande. Quello che dobbiamo sapere è che il cane in particolare mostra una fame continua. Non esiste in lui il concetto di sazietà. Dunque qualsiasi cosa gli daremo, il nostro animale proverà ad ingerirla. Ecco perché è necessario tenere alta la guardia e pensare a quegli alimenti e accessori che potrebbero risultare dannosi. A tal proposito, facciamo attenzione a questo alimento che diamo sempre ai cani perché potenzialmente pericoloso.

Gli ossicini

Per quanto molti educatori lo sconsigliano, molti di noi quando sono seduti a tavola sono soliti dare gli avanzi del cibo al cane. Alcuni mettono in guardia sul fatto che così facendo, il cane non ci lascerà mai in pace mentre ceniamo o pranziamo. In questo articolo però vorremo più che altro soffermarci su quali alimenti dare al cane, e su quali bisogna prestare attenzione. Infatti in tanti, quando mangiano il pollo ad esempio, danno al loro amico a quattro zampe gli ossicini rimasti.

Tutti sappiamo che ai cani piace mordicchiare l’osso, dunque pensiamo di fargli un favore. Eppure vi è una grande differenza tra gli ossi adatti a loro e quelli piccoli delle cosce di pollo. Quest’ultimi infatti sono di gran lunga più piccoli, ed è molto probabile che il cane tenterà di ingerirli. In questi casi potrebbe rischiare una crisi respiratoria a causa del piccolo ossicino che si incastra in gola, ma non solo. Anche se ingerito, le pareti dello stomaco potrebbero lesionarsi, a causa della forma dell’ossicino. Consigliamo vivamente dunque di acquistare ossi adatti e dare quest’ultimi al cane, mentre siamo impegnati a mangiare.