Il cane è il miglior amico dell’uomo. Ci riempie le giornate, ci ripaga con affetto e fedeltà e non ci abbandonerà mai. Ma dobbiamo stare molto attenti. Educarlo non è uno scherzo e serve il giusto mix tra fermezza e tranquillità. Quindi attenzione a questi tre errori da evitare assolutamente quando decidiamo di adottare un cucciolo di cane.

L’importanza di coerenza e disciplina

Quando decidiamo di adottare un cane non dobbiamo commettere l’errore di mandargli segnali contraddittori. Il carattere si forma nei primi mesi di vita e se cambiamo le regole di comportamento ogni giorno lo disorienteremo.

Decidiamo in famiglia quali sono le regole per educarlo e cosa far fare o vietare al cucciolo. E facciamo sì che tutti siano d’accordo su queste regole.

Attenzione a questi tre errori da evitare assolutamente quando decidiamo di adottare un cucciolo di cane: socializzazione e stimoli

Gli altri due errori da evitare assolutamente sono legati alla socializzazione e agli stimoli. Il cane è un animale sociale e come tale deve vivere in sintonia con altri esseri viventi. Non evitiamo mai il contatto con altri cani fin dai primi mesi di vita. Il nostro cucciolo crescerà in maniera equilibrata e non sarà aggressivo con i suoi simili.

Mai lasciare il cane troppo tempo da solo in casa o senza considerazione. Soprattutto quando è giovane l’animale ha bisogno di imparare a gestirsi. E lo farà soltanto se gli dedicheremo del tempo e lo stimoleremo sia a livello fisico che mentale. Facciamogli conoscere ambienti diversi e proponiamogli dei giochi. Solo così eviteremo che si sfoghi con gli oggetti o che sviluppi abitudini sbagliate.

Non ci spaventiamo, infine, se il nostro cucciolo farà i bisogni sul pavimento. All’inizio dovremo portarlo fuori molto spesso per insegnargli la differenza tra casa e fuori casa ma dopo pochi mesi risolveremo il problema.

