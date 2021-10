Molte persone nei periodi di forte stress tendono ad avere difficolta a dormire bene. Questo può essere un qualcosa di momentaneo, o dipendere da una causa più seria come una patologia del sonno. Infatti, esistono diverse malattie che alterano la quantità o la qualità del sonno, pregiudicando una buona qualità di vita per molti.

In effetti, se si dorme poco o male, si rischia di non riuscire a riposare a sufficienza. E se questa situazione continua nel tempo, gli effetti possono essere davvero spiacevoli.

Vediamo come riconoscerne i segnali di eventuali disturbi del sonno.

Attenzione a questi sintomi spesso trascurati perché potrebbero indicare un disturbo molto frequente

I disturbi del sonno sono dei disturbi che causano stanchezza cronica, frequenti mal di testa e difficoltà di concentrazione. Inoltre, chi ne soffre è spesso irritabile e di cattivo umore, a causa della stanchezza. In effetti, per star bene in media sono necessarie 7-8 ore di sonno. Se si scende al di sotto di questi numeri, il rischio è di non avere le forze per affrontare la nuova giornata.

Esistono diversi disturbi del sonno, come:

insonnia;

bruxismo;

narcolessia;

apnea notturna;

epilessia notturna;

sonnambulismo.

I disturbi del sonno possono dipendere da cause fisiche, come nel caso della narcolessia, o da cause psicologiche. Ad esempio, lo stress, l’ansia e l’irrequietezza possono influire sui ritmi sonno-veglia. Oppure ancora, ci sono fattori esterni come le abitudini alimentari e i vizi che possono influenzare il sonno. Infatti, bere caffè, alcol, mangiare pesante e tardi la sera e fumare sono fattori che possono rovinare le ore di sonno.

Per cui, se si sospetta di soffrire di patologie del sonno, è bene escludere prima di tutto tutte queste cause esterne.

Diagnosi e rimedi

Come abbiamo visto, occorre fare attenzione a questi sintomi e segnali spesso trascurati perché potrebbero indicare un disturbo molto frequente. I disturbi del sonno possono essere di diverso tipo e dipendere da cause differenti. Per cui, se una volta escluse le cause esterne il disturbo rimane, il medico proseguirà con analisi specifiche per individuare la causa del problema.

Una volta individuata la causa, il medico consiglierà trattamenti e terapie volte a trattare o a curare, quando possibile, la malattia.

Per cui, è bene far attenzione alla comparsa di sintomi come la stanchezza cronica e l’irritabilità, ma non solo, perché potrebbero indicare un disturbo del sonno.

