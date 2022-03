Attenzione a questi sintomi perché potrebbero essere effetti collaterali dell’unione di farmaci molto comuni come i gastroprotettori o medicine per la pressione alta

Tra i farmaci più comuni che molti di noi utilizzano ci sono le cosiddette pillole per la pressione ossia i farmaci anti-ipertensivi. Non dimentichiamoci poi dei gastroprotettori che fanno coppia fissa con gli antinfiammatori. Nel 2008 secondo l’Agenzia del Farmaco, i farmaci utilizzati per il reflusso e i gastroprotettori rappresentavano la quarta categoria di farmaci più prescritta a carico del SSN. Per molti di questi non occorre neppure la ricetta, il che li rende ormai parte della vita quotidiana di molti di noi. Ma questo potrebbe portare alla nascita di sintomi di cui dovremo informare il nostro medico. Soprattutto nel caso in cui non vi fosse una causa apparente. Uno studio americano, pubblicato dal Journal of the American Medical Association, ha rilevato come alcuni farmaci molto comuni abbiano come possibile effetto collaterale la depressione. Il rischio inoltre aumenterebbe con l’associazione di più di uno di questi farmaci.

Lo studio americano

L’indagine fu condotta dai ricercatori dall’Università dell’Illinois di Chicago fra il 2005 e il 2014, coinvolgendo ben 26 mila persone. Il team di scienziati stilò un elenco di oltre 200 farmaci comuni che potrebbero causare uno stato depressivo come effetto collaterale. Non solo, la maxi-analisi rilevò che:

il 7 % delle persone coinvolte aveva sviluppato la depressione assumendo uno di questi farmaci;

il 9 % aveva sviluppato la depressione con due delle suddette medicine abbinate;

il 15% del campione era o era stato affetto da disturbo depressivi e di norma assumeva 3 dei farmaci tra quelli elencati;

la percentuale più bassa (5% di casi con depressione) fu quella del gruppo di controllo ovvero i soggetti del campione che non assumevano alcuno dei 200 farmaci trovati.

Un incremento dei casi di depressione direttamente proporzionale all’aumento dei farmaci con questo effetto collaterale è emerso nettamente. Pensiamo poi, come specifica il magazine della Fondazione Veronesi, che molti over 60 assumono per diverse patologie anche più di 10 medicine al giorno.

Fra i farmaci che annoverano la depressione fra gli effetti collaterali troviamo le pillole contro l’ipertensione, alcuni analgesici, i gastroprotettori e gli antireflusso, ma anche le pillole anticoncezionali.

Attenzione a questi sintomi perché potrebbero essere effetti collaterali dell’unione di farmaci molto comuni come i gastroprotettori o medicine per la pressione alta

Vediamo quindi quali sarebbero i sintomi da tenere a bada:

cattivo umore, tristezza costante ed immotivata;

abbandono delle proprie passioni e passatempi;

scarsa concentrazione;

difficoltà nel memorizzare ;

spossatezza e facilità nel stancarsi;

aumento o diminuzione del sonno;

dimagrimento o sovrappeso.

Dobbiamo quindi fare attenzione a questi sintomi perché potrebbero essere effetti collaterali derivati dall’assunzione di medicinali.

