Il caffè è una delle bevande più consumate al Mondo. Non solo è gustoso e piacevole da bere ma è in grado di darci la giusta dose di energia per affrontare la giornata. Diversi studi hanno dimostrato che se consumato nelle giuste dosi il caffè può avere effetti benefici sul nostro organismo. Ma se consumato in quantità eccessive può causare non pochi problemi. Ecco allora che è importante fare attenzione a questi segnali preoccupanti che ci indicano che stiamo consumando troppa caffeina.

La caffeina è uno stimolante che agisce sul sistema nervoso e sul metabolismo. Molto spesso, senza neanche accorgercene, assumiamo quantità eccessive di caffeina che è contenuta in moltissimi altri alimenti come tè e cioccolato.

Attenzione a questi segnali preoccupanti che ci indicano che stiamo consumando troppa caffeina

Il consumo eccessivo di questa sostanza può causare diversi disturbi. Ecco quali sono:

insonnia: come abbiamo detto, la caffeina agisce sul sistema nervoso centrale, dunque se consumata in dosi eccessive può rendere difficile dormire correttamente. È importante non consumare caffeina dopo pranzo, nel pomeriggio, e, in generale, prima di andare a dormire. Questa sostanza, infatti, ci mette circa 5/6 ore per essere eliminata dall’organismo;

nervosismo e ansia: a causa del consumo di caffeina aumenta anche la pressione sanguigna. Non solo: il consumo di caffeina aumenta il rilascio di adrenalina. Tutto questo porta il nostro organismo ad essere sovraeccitato con conseguente ansia, nervosismo e battito cardiaco accelerato;

mal di testa: è risaputo che il consumo moderato di caffeina aiuta ad alleviare il mal di testa. Ma se la caffeina viene consumata in quantità eccessive può causare l’effetto opposto, aumentando il dolore alla testa;

minzione frequente: la caffeina può agire come diuretico. Ma questo potrebbe portare a disidratazione. È importante non bere caffè a stomaco vuoto ma accompagnarlo sempre ad un bicchiere d’acqua per reidratare il nostro organismo;

acidità di stomaco e reflusso: gli alimenti contenenti caffeina sono alimenti che causano acidità di stomaco più o meno grave. Chi soffre di reflusso gastroesofageo dovrebbe togliere la caffeina dalla sua dieta quotidiana.

Tutti questi sono sintomi di un consumo elevato di caffeina. Se si presentano due o più sintomi tra quelli elencati sarebbe opportuno diminuire il quantitativo di caffè che assumiamo ogni giorno.

