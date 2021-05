Maggio è un mese speciale per le piante che abbiamo in casa. Se sono state ben curate, in questo mese iniziano a crescere e mettere nuove foglie, diventando più folte e rigogliose. A maggior ragione, a maggio, devono essere “sostenute” con piccoli interventi. Pulirle, rinvasarle, concimarle e, quando è possibile, trasferirle all’esterno: questi semplici trucchi sono indispensabili per fortificare le nostre piante e renderle ancora più belle.

Ma attenzione a questi rischi a cui nessuno presta attenzione che potrebbero far seccare le nostre piante in casa.

La cocciniglia

Uno dei nemici più diffusi e più pericolosi delle nostre amiche verdi è la cocciniglia, un parassita che intacca in modo irrimediabile la struttura stessa della pianta. La proliferazione della cocciniglia, soprattutto quella cotonosa e a fiocchetto, è rapida, quindi è importante controllare con attenzione la base delle piante. Esistono diversi metodi per debellarla, ma per aumentare le possibilità di successo è necessario intervenire tempestivamente. Si può far ricorso a degli insetticidi anticocciniglia o a un rimedio più naturale come il sapone di Marsiglia, da sciogliere in acqua e spruzzare sulle foglie.

Il mal bianco

Complice il clima tiepido umido di maggio, il mal bianco, una tra le malattie fungine più diffusa, può attaccare le nostre piante. Attenzione quindi a intervenire non appena compaiono i primi sintomi, con prodotti a base di zolfo e con la propoli.

I colpi di calore

Ma il nemico più subdolo e pericoloso per le nostre piante da appartamento è il colpo di calore. A soffrirne sono soprattutto alcune tipologie: la stella di Natale, la violetta africana, il falangio (anche conosciuta come pianta ragno) e il potos. Il rischio è che piante forti, a cui stavano spuntando nuove foglie, nel giro di pochi giorni inizino a seccare sino a morire. In questo caso non sarà l’assenza di acqua la causa di questo appassimento improvviso, ma un colpo di calore causato da un innalzamento della temperatura abbinato all’aria stagnante. In questo caso purtroppo non si può porre rimedio, ma si può solo prevenire assicurandosi che le piante non debbano subire importanti sbalzi di temperatura.

