Ogni giorno tutti noi utilizziamo determinati prodotti sia per pulire la nostra casa, sia per prenderci cura del nostro corpo. Si tratta di azioni quotidiane, che vengono attuate dalla maggior parte delle persone. Il problema, però, si pone quando alcuni dei prodotti di cui facciamo uso possono diventare pericolosi per la nostra salute. Vi sono delle sostanze, infatti, che non ci proteggono. E, se utilizzate in modo costante nel corso del tempo, possono mettere a rischio il nostro benessere. Dunque, dobbiamo sempre leggere gli ingredienti contenuti per essere certi che la nostra salute sia al sicuro. E, soprattutto, dobbiamo cercare di fare attenzione a questi prodotti tossici che usiamo spesso nelle nostre case e sul nostro corpo.

Nella lista troviamo i prodotti che contengono Quaternium-15

Per prima cosa, controlliamo che i prodotti che utilizziamo non contengano il Quaternium-15. Questa sostanza è contenuta in diversi cosmetici e saponi per il corpo. E anche molte creme possono presentarlo come ingredienti. Il Quaternium-15 può risultare pericoloso per la salute in quanto forma la formaldeide. Questa sostanza è fortemente tossica e può portare a reazioni spiacevoli.

A seguire, dobbiamo avere occhio anche per il MEA-DEA-TEA

Anche il MEA-DEA-TEA compare nella lista degli ingredienti da cui stare alla larga. Viene indicato sui prodotti spesso come diethanolamine, triethanolamine o monoethanolamine. Può essere presente nelle creme e nei saponi per il corpo e i capelli. Il rischio che si corre è piuttosto alto. Infatti, questa sostanza può dar vita alle nitrosamine, cancerogene e pericolose per la salute.

Infine, teniamoci alla larga dal KATHON CG

Il KATHON CG è spesso utilizzato come conservante. Si trova in saponi per il corpo ma anche in alcuni detergenti che utilizziamo per pulire la nostra casa. Per lo più, il KATHON CG porta a reazioni irritanti, che possono risultare fortemente fastidiose per la nostra pelle. Perciò, sempre meglio controllare che non sia contenuto nei prodotti che acquistiamo.

Dunque, ora sappiamo che dobbiamo fare attenzione a questi prodotti tossici che usiamo spesso nelle nostre case e sul nostro corpo.

