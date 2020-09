Ebbene è proprio così, ci sono alcuni prodotti di trucco che sono la fonte di pericolose infezioni. Forse non ne siamo a conoscenza, ma purtroppo è vero. Queste infezioni sono la conseguenza diretta delle nostre abitudini approssimative. Ecco perché bisogna fare attenzione a questi prodotti di trucco perché trasmettono terribili infezioni.

Il tempo di validità

Un’aspirina è un prodotto sulla cui scatola viene riportata la data di scadenza. Se si utilizzasse questo prodotto dopo la data di validità, che cosa succederebbe? Assolutamente nulla di che! Ma il suo principio attivo, l’acido acetilsalicilico, comincerebbe a depotenziarsi. Se in emergenza, a un anno dalla scadenza, avessimo necessità di assumere qualche aspirina, dovremmo semplicemente controllare la tabella di decadimento dell’acido. Troveremmo che forse, per avere lo stesso effetto dell’aspirina ancora valida, invece che due, ne dovremmo prendere il doppio. Questo vale lo stesso per il make-up.

I prodotti di make-up

Può capitare di acquistare una palette di colori un po’ cara e che utilizziamo di tanto in tanto. Ora, anche i prodotti di trucco hanno una data di scadenza. Poiché sono venduti in condizioni ottimali per la conservazione, nel momento in cui vengono aperti, scatta il conto alla rovescia sul periodo di validità. Ad esempio, il mascara ha spesso scadenza a sei mesi dall’apertura.

Molto spesso capita che non ci si ricordi più della data d’inizio uso e non si sa bene se il prodotto è ancora valido o è ben che scaduto. Ed è proprio ciò che fa il 97% di chi usa questi prodotti.

Attenzione a questi prodotti di trucco perché trasmettono terribili infezioni. Conseguenze pericolose

Le conseguenze non si fanno attendere. E senza esserne consapevoli permettiamo a pericolosi batteri di entrare nel nostro corpo. Alcuni legati ai prodotti di trucco scaduti, sono lo stafilococco aureo, la Pseudomonas aeruginosa, la salmonella, l’Escherichia Coli e molti altri. È ciò che emerge da uno studio recente.

Alcuni pensano di non aver mai avuto nessun problema di salute legato al trucco. In effetti questi batteri entrano nel corpo e ma solo quando si presentano delle condizioni a loro favorevoli (indobolimento del sistema immunitario dato dallo stress, ad esempio) lo aggrediscono e le conseguenze si fanno ben sentire. Non indugiamo quindi a liberarci dei prodotti di trucco scaduti.