La maggior parte dei detergenti per la casa potrebbero inquinare l’ambiente e potrebbero essere tossici perché inalati, e irritanti per contatto.

In questo articolo riprendendo un’indagine di Altroconsumo, riportiamo perché fare attenzione a questi prodotti che usiamo per la casa, alcuni non servono ed altri potrebbero far male alla salute.

Ad essere molto esposti sono chi li usa, ed alcuni di questi prodotti non sono così efficaci come pensiamo.

Disinfettanti e antibatterici

Alcuni di questi prodotti sono inutili e possono provocare resistenza ai batteri.

Per pulire la casa non occorre utilizzare dei disinfettanti o antibatterici, il solo utilizzo di semplici detergenti specifici va più che bene.

Prodotti per il forno

I prodotti chimici per pulire il forno dalle incrostazioni del cibo potrebbero essere altamente tossici, irritare la pelle e le vie respiratorie.

In genere sono quasi tutti efficaci, ma sarebbe opportuno utilizzarne poco e con una passata veloce. Consigliamo di pulire il forno dopo ogni utilizzo, in modo da evitare incrostazioni difficili da togliere.

L’uso della carta da forno per coprire le teglie, prima di poggiarci il cibo evita di farle incrostare. Ciò vale anche per le griglie.

Sgorgatori per i tubi

Gli sgorgatori dei tubi sono altamente irritanti, perché corrosivi e dannosi per l’ambiente.

Sono efficaci, ma sarebbe meglio utilizzare i sistemi meccanici come la ventosa di gomma, lo scovolo a molla, la pistola ad aria compressa.

Attenzione a questi prodotti che usiamo per la casa, alcuni non servono ed altri potrebbero far male alla salute. Deodoranti per ambienti

Nello studio di Altroconsumo, si consiglia di non utilizzarli e di aprire le finestre di casa o dell’ ufficio tutte le mattine per avere un ricambio d’aria. I deodoranti per ambienti potrebbero essere tossici e rilasciare nell’aria sostanze organiche volatili. Alcune di queste potrebbero essere irritanti per gli occhi, il naso e la gola.

Gabbiette per il wc

Le gabbiette per il wc potrebbero essere inquinanti e pericolose per i bambini piccoli, che potrebbero ingerirle, oppure toccarle con le mani e metterle in bocca. È meglio non utilizzarle, e pulire il wc più spesso con un detergente.

All’interno delle gabbiette in plastica si potrebbero annidare spesso sporco e batteri, quindi sarebbe meglio, se proprio non possiamo farne a meno, di utilizzare degli igienizzanti in gel. Questi vanno spruzzati sotto e lungo il bordo del wc.