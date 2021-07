Il cancro allo stomaco è una malattia multifattoriale che ogni anno colpisce milioni di persone nel mondo. Nella lista dei fattori di rischio, l’alimentazione gioca spesso un ruolo determinante nell’insorgenza della patologia. Abbiamo riportato uno studio scientifico al riguardo nell’articolo “Per contrastare infiammazioni e irritazioni intestinali la scienza svela cosa mangiare assolutamente”. Esistono alcuni segni specifici che possono far sospettare l’insorgenza di un cancro allo stomaco che è bene non trascurare e sottoporre ad esami clinici accurati. È importante porre attenzione a questi primi sintomi per capire se si ha un tumore allo stomaco. Una diagnosi precoce può determinare una migliore profilassi.

Quando sospettare un cancro allo stomaco e quali sintomi sono specifici

La sintomatologia che caratterizza l’insorgenza di una neoplasia a carico dello stomaco è spesso comune ad altri disturbi della sfera gastrointestinale. Per questo è necessario effettuare degli esami clinici e strumentali adeguati a determinare una diagnosi differenziale. Recenti studi scientifici hanno mostrato come l’alimentazione possa aggravare alcune tipologie di sintomi. Lo abbiamo illustrato nell’articolo “Rischia infiammazioni e cancro all’intestino chi abusa di queste sostanze alimentari”.

Generalmente, i primi sintomi che si manifestano quando insorge un quadro patologico simile sono differenti. I più comuni sono nausea e dolori allo stomaco, senso di debolezza e affaticamento, presenza di sangue occulto nelle feci, inappetenza, vomito e difficoltà digestive. Come è possibile notare, questi sintomi potrebbero descrivere anche la presenza di patologie gastriche come l’ulcera o delle infiammazioni simili. Per tale ragione è opportuno fare delle indagini specifiche per raggiungere un esito diagnostico quanto più specifico possibile.

Attenzione a questi primi sintomi per capire se si ha un tumore allo stomaco

Per effettuare una diagnosi di tumore allo stomaco è necessario eseguire indagini e visite mediche specialistiche. Generalmente in una prima fase si esegue un esame obiettivo dei sintomi e la raccolta dei dati anamnestici. In seconda battuta si provvede ad eseguire tutta una serie di esami di laboratorio. I principali controlli che si eseguono sono: gli esami ematochimici di prelievo del sangue; l’analisi delle feci e la quantificazione dei markers tumorali. La forma e la consistenza delle feci sono un indicatore molto importante per individuare dei problemi nel tratto gastrointestinale. Abbiamo fornito alcune indicazioni a riguardo nell’articolo “Intestino e colon a rischio cancro e infezioni con feci e di questa consistenza e forma”.