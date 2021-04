Allenarsi è un’ottima abitudine positiva per la nostra mente e per il nostro corpo. Nonostante però sia generalmente un’attività salutare, potrebbe anche essere causa di gravi problemi. Vediamo allora assieme perché dobbiamo fare attenzione a questi preoccupanti segnali che rivelano se ci stiamo allenando troppo.

Gli inaspettati effetti negativi

Il nostro corpo ci invia dei segnali ben precisi che dobbiamo soltanto imparare a riconoscere. Nel caso in cui ci stiamo allenando in maniera sregolata e pericolosa, sarà lui stesso a farcelo notare.

I sintomi più comuni potrebbero essere un costante senso di stanchezza e spossatezza. Se ogni volta che ci prepariamo per un allenamento o un esercizio ci sentiamo stanchi ancor prima di iniziare, c’è sicuramente qualcosa che non va. Non dovremmo mai chiedere uno sforzo eccessivo al nostro corpo o alla nostra mente.

In alcuni casi anche il cuore può mandarci qualche segnale. Soffrire di tachicardia, ovvero di un battito cardiaco troppo veloce rispetto al normale, soprattutto appena svegli, è indizio di qualche problema.

Infine, dobbiamo fare anche molta attenzione a tenere sotto controllo appetito e sonno. Non avere spesso fame o avere un sonno discontinuo sono dei chiari segnali di una situazione non salutare.

In tutti questi casi sarebbe d’obbligo un consulto medico o, perlomeno, il parere di un esperto.

Qualche semplice consiglio per risolvere il problema

In questi casi il primo passo è sempre quello di riconoscere il problema. Una volta fatto questo potremo valutare obiettivamente quali siano le soluzioni più adatte alla nostra situazione.

In primis gli Esperti della Redazione consigliano sempre di farsi seguire da uno specialista: ad esempio, a un allenatore professionista o semplicemente a un trainer nella nostra palestra di fiducia. Oppure un’altra opzione comunque valida è quella di utilizzare una delle tante applicazioni di fitness, nutrizione o allenamento fai da te. Grazie a queste potremo seguire dei ritmi più regolari e sani per il nostro corpo senza spendere eccessivamente.

Nonostante questo, però è importante ricordare che con la salute non si scherza. Quando si presenta un problema del genere dobbiamo sempre richiedere il parere di un esperto.

Ecco allora perché dovremmo fare attenzione a questi preoccupanti segnali che rivelano se ci stiamo allenando troppo, così da poter risolvere subito il problema.

