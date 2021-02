Bere il caffè è un piacere. Quasi ognuno di noi lo prende regolarmente ogni giorno. A casa molti di noi hanno la classica moka. Il gusto del caffè della moka, però, non è lo stesso di quello al bar. Per averlo anche a casa possiamo utilizzare una macchinetta per caffè espresso.

In commercio ne esistono moltissime. Basta girare per qualche minuto su internet per trovarne una miriade di modelli diversi. La domanda sorge spontanea: quale acquistare? Per decidere dobbiamo tenere in considerazione diversi aspetti. Vediamo insieme quali sono.

Attenzione a questi particolari quando scegliamo la macchina per il caffè

Può sembrare banale, ma il primo aspetto da considerare è la dimensione della macchinetta. Prima di cercare un modello adatto a noi, proviamo a capire dove metteremo la macchina per il caffè. Prendiamo le misure dello spazio disponibile e affiniamo la nostra ricerca.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Facciamo attenzione anche agli accessori. Non tutte le macchinette, per esempio, hanno il pannarello. Questo è lo strumento che ci permette di fare cappuccini e caffè macchiati. Se li amiamo scegliamo macchine per il caffè espresso munite di questo strumento.

I trucchi per scegliere la macchinetta adatta a noi

Facciamo attenzione anche alla tipologia di macchina di caffè che compriamo. Possiamo scegliere tra macchine che funzionano a capsule, polvere, cialde o chicchi. Le macchine che funzionano con i chicchi macinano il caffè da sole. Queste, però, sono solitamente piuttosto ingombranti e costose.

Anche le macchine per il caffè che funzionano con polvere o cialde hanno i loro pro e contro. Da un lato, con le macchinette a polvere sporchiamo la cucina più facilmente. Dall’altra, però, in questi casi possiamo scegliere la miscela o la marca di cialde che più preferiamo. Le cialde, infatti, sono universali e funzionano con tutte le macchinette di questa tipologia.

In alternativa possiamo scegliere una macchinetta a capsule. Le macchine per caffè di questo tipo sono facilissime da usare e possono essere anche di dimensioni molto ridotte. Sfortunatamente, però, le capsule non sono universali e bisogna acquistarle della stessa marca della macchinetta o di marche compatibili. Facciamo quindi attenzione a questi particolari quando scegliamo la macchina per il caffè. Altrimenti potremmo fare la scelta sbagliata!