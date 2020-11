Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni padrone di un cane sa che deve fare attenzione alle zecche, in quanto la sua puntura può rivelarsi mortale per le persone. Mentre abbiamo già spiegato come rimuovere questi parassiti dal manto dell’animale, non abbiamo ancora spiegato perché questi parassiti sono così pericolosi per l’uomo.

Oggi cercheremo di analizzare perché bisogna prestare attenzione a questi parassiti comuni nei cani e potenzialmente mortali per l’uomo.

Aracnidi di piccole dimensioni

Le zecche sono degli aracnidi di piccole dimensioni, solitamente inferiori a 1,1 cm. In Italia ne sono conosciute più di trenta specie, distribuite su tutta la Penisola. Come è ben noto, le zecche si nutrono di sangue e si attaccano ad un ospite per riuscire a sopravvivere.

Questo ospite può essere sia umano che animale, in quanto le zecche tendono a cambiare spesso “preda”. Ed è proprio questa loro capacità di cambiare ospite facilmente che crea problemi ai possessori di cani.

Questi parassiti, infatti, si trovano spesso nelle zone erbose, quali parchi o piccoli tratti boschivi. Esattamente dove solitamente portiamo i nostri cani a correre. Proprio per questo è necessario fare attenzione al ritorno delle passeggiate. Ma, a volte, l’attenzione non basta e ci ritroviamo a coesistere con un ospite indesiderato.

Perché le zecche sono così pericolose per l’uomo

Sono diverse le ragioni per fare attenzione a questi parassiti comuni nei cani e potenzialmente mortali per l’uomo. Nel suo passare da un animale ad un altro la zecca, infatti, può essere il vettore di malattie gravi. Una di queste è, ad esempio, l’encefalite da zecca, malattia appartenente alla famiglia della dengue e della febbre gialla.

Inoltre, nel caso di morsi ripetuti, si può sviluppare una reazione allergica conseguente all’attacco da parte di questo parassita. In tal caso la conseguente reazione allergica può sfociare in uno shock anafilattico, che può essere fatale nel caso non venga contrastata in maniera rapida.

Per questi motivi ogni volta che si esce a portare a passeggiare il cane è importante controllare il manto dell’animale e controllarne la cute. Prima, infatti, si rimuove la minaccia e meglio sarà per tutti.