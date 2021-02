Indossare scarpe sbagliate tutti i giorni, non adatte ai propri piedi, magari solo per apparire più belle o più alte, può arrecare una serie di problemi, a volte anche molto debilitanti.

Ci si può ritrovare, col trascorrere degli anni con dei brutti piedi, con talloni ruvidi e ispessiti, le ossa molto evidenti, calli un po’ ovunque, alluce valgo e tanto altro. Quando ci si accorge dello stato dei propri piedi, purtroppo non c’è più nulla da fare, la situazione è irreversibile.

L’uso di scarpe sbagliate, può influenzare la postura e il corretto allineamento del proprio corpo. Il corpo di ogni persona è collegato dalla testa ai piedi. Ad ogni passo che si fa, la caviglia ne subisce il primo impatto, poi le ginocchia, i fianchi e tutta la colonna vertebrale.

Quindi, se ci si accorge di non sentirsi a proprio agio con determinate scarpe, e addirittura di sentire dolore, allora bisogna cambiare modello.

Ecco perché fare attenzione a questi modelli di scarpe, fanno male alla salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

L’utilizzo dei tacchi alti

L’uso continuo dei tacchi alti, può sviluppare un’insufficienza venosa.

L’insufficienza venosa è la causa principale delle vene varicose.

L’utilizzo costante delle scarpe con tacco alto, può favorire la comparsa dell’ alluce valgo.

Scarpe con tacco e punta stretta

L’utilizzo di questa tipologia di scarpa, oltre a favorire la comparsa dell’ alluce valgo, può essere responsabile della comparsa dei sintomi del Neuroma di Morton. È una cisti su un nervo dei piedi che si infiamma.

Attenzione a questi modelli di scarpe, fanno male alla salute. Le scarpe ballerine

Le ballerine sono delle calzature il cui tacco è quasi inesistente. Questo tipo di calzatura, non danneggia il piede ma sottopone a sforzo la schiena.

I sandali infradito

Sono scarpe comode, ma non mantengono fermo il piede, comportando danni alla pelle e un allineamento errato di caviglie e ginocchia.

Scarpe con zeppa

Risultano essere molto comode pur essendo alte.

Per un uso giornaliero, non sono adatte.

Non favoriscono un movimento corretto del piede, sono causa di dolori al tallone e mal di schiena.

Il tacco ideale

Il tacco ideale per la salute del piede e della schiena è quello di quattro centimetri di altezza.