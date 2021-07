La frutta estiva piace anche a chi mangerebbe di tutto meno che una mela d’inverno. Dolce e succulenta, la frutta della calda stagione è anche un tripudio di colori. Tra l’arancio di pesche e melone ed il rosso di ciliegie e fragole, resistere è quasi impossibile.

Bella da vedere e buona da mangiare, dobbiamo ricordare, però, che questi frutti sono anche i più allergizzanti. Ad esempio, tante persone sono allergiche alla buccia della pesca e non soltanto. Esistono alcuni frutti che possono risultare molto pericolosi per alcune persone particolarmente intolleranti ed ecco a cosa ci riferiamo.

Attenzione a questi invitanti frutti estivi perché possono rivelarsi molto pericolosi

Parliamo dei frutti rossi, incredibilmente invitanti e deliziosi.

Nella categoria rientrano tutti i frutti di bosco, come ribes, lamponi, fragole, mirtilli e more, così chiamati proprio per il loro inconfondibile colore rossastro.

Nonostante siano ricchi di importantissime proprietà, i frutti rossi non fanno bene proprio a tutti. La presenza di salicilati, additivi naturalmente presenti anche in altri alimenti, come la frutta secca, è la causa principale di possibili reazioni allergiche.

I sintomi si possono manifestare sia a livello cutaneo che respiratorio. Nel primo caso, darebbero luogo ad orticaria e dermatiti, nel secondo, certamente più grave, anche ad uno shock anafilattico. Inoltre, non è infrequente che si verifichino arrossamenti o gonfiori alla bocca e alla gola.

Come prevenire situazioni spiacevoli e cosa fare in caso di reazione allergica

Il modo per prevenire eventuali reazioni allergiche è uno ed uno soltanto: evitare di mangiare i cibi incriminati. Inutile pensare che “tanto uno non farà niente”, perché risulta comunque rischioso. Quindi, se siamo tentati davanti ad una bella fragola dal rosso vivo, purtroppo ci tocca dire che l’unica cosa da fare è resistere.

Se invece il danno è stato già fatto, è importante rivolgersi subito al proprio medico che ci fornirà i consigli più utili. E quindi attenzione a questi invitanti frutti estivi perché possono rivelarsi molto pericolosi per la nostra salute.