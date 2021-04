Tutti noi abbiamo in cucina almeno una padella antiaderente. Questa fantastica invenzione ci permette infatti di evitare ore e ore passate a raschiare pezzi di cibo bruciato dalla cottura. Dobbiamo però fare attenzione a non commettere alcuni errori che potrebbero rovinarle, anche perché potrebbe essere pure un rischio per la nostra salute. Vediamo allora assieme perché dovremmo fare attenzione a questi errori che commettiamo in tanti e rovinano irrimediabilmente le padelle antiaderenti.

Tutti gli errori che si commettono

Grazie al loro rivestimento in teflon, una sostanza chimica che permette di creare una superficie priva di attrito, le padelle antiaderenti sono estremamente facili da usare. Dovremo però fare molta attenzione a come le utilizziamo: ad esempio non dovremmo mai utilizzarle con una fiamma troppo alta, o alla massima temperatura, poiché il calore eccessivo danneggerebbe il rivestimento; dovremo sempre fare attenzione a non usare utensili in acciaio o altri metalli per non graffiare via il teflon; o ancora, non bisognerebbe mai lavarle in lavastoviglie poiché le alte temperature e i detersivi troppo aggressivi potrebbero infatti rovinarle irrimediabilmente; allo stesso modo, però, non le strofiniamo mai con materiali abrasivi come la lana d’acciaio, anche questa infatti rischierebbe di rovinarle.

Alcune valide alternative

Per essere sicuri di non rovinare queste padelle utilizziamo sempre fiamme dolci e temperature moderate durante la cottura. Al posto degli utensili in acciaio potremo sempre servirci di pratiche spatole o mestoli in legno e silicone. E quando, terminato l’uso, dovremo andare a lavare le nostre pentole sarebbe meglio pulirle semplicemente con poche gocce di detersivo e una spugna morbida. In questo modo avremo la certezza di poter mantenere intatte e a lungo queste fantastiche pentole, risparmiando soldi e tutelando così anche la nostra salute.

Erano proprio questi i motivi per cui dobbiamo fare attenzione a questi errori che commettiamo in tanti e rovinano irrimediabilmente le padelle antiaderenti.

Approfondimento

