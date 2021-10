Sbizzarrirsi ai fornelli e mettersi in gioco al fine di preparare ricette è senza dubbio un’attività che unisce e accomuna moltissime persone. L’abbiamo visto soprattutto durante i mesi di quarantena, dove cucinare prodotti fatti in casa rappresentava per tanti uno dei pochissimi motivi di svago. Tutti gli appassionati di cucina sanno bene però come, per ottenere buoni risultati, in quest’attività bisogni fare attenzione ad alcuni dettagli.

Reazione a catena

La ragione per cui nella preparazione di tanti piatti si richiede massima attenzione è ben comprensibile, ed ha a che fare con la reazione a catena. Difatti basti pensare a come sbagliare anche solamente il dosaggio del sale, o la quantità di uno specifico ingrediente, possa produrre un effetto potenzialmente capace di rovinare tutto. Ad esempio modificando troppo la consistenza del piatto oppure, ancora, alterandone moltissimo il sapore.

Attenzione a questi due comunissimi errori per non rovinare la marmellata fatta in casa

Proprio per questo motivo quando ci apprestiamo a fare una nuova ricetta la prima cosa da fare dovrebbe essere quella di scovare i suoi punti deboli. Ovvero quei particolari che, se non considerati attentamente, potrebbero rovinare tutta la preparazione. Oggi nello specifico ne andremo a presentare due, relativi ad uno dei prodotti più divertenti e soddisfacenti da preparare nella propria cucina, ovvero la marmellata. Iniziamo dal primo, la schiuma che si forma in cottura. Sicuramente ci abbiamo tutti fatto caso. Quando il composto inizia a bollire infatti vediamo subito formarsi una schiuma su tutta la superficie. Ebbene, nonostante non siano in molti a farlo, è necessario che questa schiuma sia rimossa. Facendo attenzione ad eliminarla ogni volta che si ricrea.

Altrimenti, in cottura, potrebbe non solo rovinare la consistenza della marmellata facendola diventare torbida ma anche il sapore generale potrebbe andare a risentirne. Il secondo invece riguarda la densità della marmellata. Difatti non tutti lo sanno ma durante la cottura i sapori dello zucchero e dei pezzi di frutta vanno ad unirsi l’un l’altro arrivando, spesso, ad annullarsi a vicenda. Per far sì che questa concentrazione di sapori non si noti troppo poi nel prodotto finale, basterà immergere i pezzi di frutta nello zucchero diverse ore prima di cuocerli. Possibilmente per tutta la notte antecedente alla cottura. Così facendo infatti i sapori andranno ad amalgamarsi in modo lento, non alterando il gusto finale della marmellata una volta terminata la cottura. Ecco dunque svelato perché dovremmo tutti fare attenzione a questi due comunissimi errori per non rovinare la marmellata fatta in casa.