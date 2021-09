Tutti abbiamo timore di avvicinarci a una persona e sprigionare cattivo odore. Ecco perché il deodorante è uno dei prodotti cosmetici indispensabili della vita quotidiana. Infatti, dovrebbe garantire l’igiene e il controllo della sudorazione. Ma non tutti i deodoranti sono uguali e hanno la stessa funzionalità. E alla base ci sono sostanze e principi attivi molto diversi. Alcuni di questi, a seguito di studi scientifici, si sono rivelati potenzialmente irritanti o hanno mostrato effetti collaterali. Altri sono addirittura stati accusati di provocare il cancro al seno.

Dunque, facciamo attenzione a questi deodoranti perché probabilmente sono i più sicuri per le pelli sensibili. Sicuramente ciò che preme il consumatore è trovare il prodotto più adatto alle sue esigenze. Inoltre, giacché il deodorante viene applicato direttamente sulla pelle è necessario capire la sua efficacia

Vediamo allora come distinguerli e quali sostanze evitare per non avere sorprese indesiderate.

La prima distinzione da fare è tra deodoranti e antitraspiranti. I primi sono utili a coprire o ridurre il cattivo odore ascellare. Agiscono anche contro i batteri che causano l’odore ascellare. I secondi, invece, riducono la sudorazione ma hanno il difetto di limitare la traspirazione e occludere i pori.

Poi esistono confezioni molto diverse. Ci sono deodoranti in roll, stick, spray e creme. I deodoranti spray sono molto facili da applicare e solitamente non lasciano macchie sui vestiti. Al contrario le creme e gli stick possono creare problemi una volta indossati i vestiti. Ma più che la modalità d’uso, sono le sostanze chimiche che li compongono che fanno la differenza. Alcuni studi hanno dimostrato che alcune di queste possono scatenare reazioni spiacevoli.

Prendiamo in esame uno studio fatto da Altroconsumo. In seguito a un test su alcuni deodoranti in commercio, è stata fatta una lista di ingredienti a rischio. Il primo è il triclosan, un antibatterico che pare produrre resistenza agli antibiotici e contribuire ad alcune malattie. Poi esistono tutta una serie di profumi e fragranze allergeniche (consultare i 26 allergeni elencati nella direttiva 2003/15/CE). Poi, spesso i deodoranti contengono interferenti endocrini, per esempio parabeni e additivi, che potrebbero interferire col sistema ormonale.

Secondo alcuni scienziati anche l’alluminio, usato per bloccare la sudorazione delle ghiandole ascellari, potrebbe creare problemi. Nello specifico potrebbe modificare i recettori degli estrogeni del tessuto mammario. Ma su questo caso non ci sono prove a sufficienza. Quindi, per chi soffre di allergia o ha la pelle sensibile, sarebbe meglio scegliere un deodorante privo di queste sostanze e di alcol. Se vogliamo un’alternativa, possiamo provare a sconfiggere per sempre l’imbarazzo del sudore ascellare estivo con 2 rimedi naturali a prova di camicia che risolvono il problema alla radice.