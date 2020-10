Il cibo, uno dei piaceri indiscussi della nostra vita. Con gli innumerevoli prodotti ed alimenti genuini e gustosi l’Italia rappresenta decisamente la “Patria del gusto”.

Le ricette della tradizione del famoso “Stivale” sono apprezzate in tutto il mondo. La pizza, ad esempio, porta in alto il nome di Napoli e di tutta l’identità italiana. Un impasto succulento, realizzato in tutti i modi e condito con una moltitudine di ingredienti che lo rendono unico ed inimitabile. Molte persone, però, sostengono di sentire il bisogno di mangiare anche solo una fetta di pizza, almeno una volta a settimana. Un’abitudine direte voi. Oppure un’esigenza frutto di una cultura dedita al buon cibo? Ed invece, secondo alcuni esperti, la pizza potrebbe creare dipendenza. Come? Ecco quello che dice la scienza.

Attenzione a questi cibi insospettabili che possono creare dipendenza secondo gli esperti

Lo studio arriva direttamente dall’Università del Michigan. La ricerca è stata condotta prima sugli animali e poi sull’essere umano. Secondo i ricercatori, alcuni alimenti lavorati o con l’aggiunta di carboidrati e grassi raffinati sono in grado di creare degli effetti molto simili alla dipendenza da alcol o da droga.

Tra gli alimenti incriminati troviamo anche la farina bianca e soprattutto lo zucchero. Questo spiegherebbe, perché ai dolciumi, ad esempio, risulta più difficile dire di no. Un senso di piacere che per gli esperti può essere tranquillamente associato a qualsiasi altra dipendenza. La pizza, dunque, rientra nell’elenco di prelibatezze che creerebbero questo legame. Altro alimento sotto la lente di ingrandimento, il cioccolato che sembrerebbe esser non solo un piacere per il palato. Per le sue proprietà, il cioccolato è da sempre considerato un antidepressivo naturale. Tuttavia, proprio il legame tra l’alimento ed il sentirsi appagati, attiva delle connessioni nervose che provocherebbero dipendenza. Una teoria che potrebbe modificare radicalmente l’approccio alla dieta e alla battaglia dell’obesità. Essere consapevoli e conoscere gli effetti di alcuni alimenti potrebbe essere determinante sulla buona riuscita della dieta.

