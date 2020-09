A volte basta avere un’intuizione per scoprire qualcosa che ci allunga la vita. È quanto hanno fatto un gruppo di ricercatori americani. Ci sono dei cibi che accorciano la nostra vita e non di poco. Attenzione a questi cibi che ti fanno invecchiare rapidamente e ti accorciano la vita.

Che cosa sono i telomeri?

Avete mai sentito parlare di telomeri? Eppure hanno un ruolo importantissimo sul tempo biologico del nostro corpo.

I telomeri sono un pezzettino del nostro DNA e servono a raccontarci in che modo passano gli anni per il nostro corpo. È come la serpentina della lavatrice, dove si accumula il calcare. Basta dargli uno sguardo per capire in che stato si trova la macchina.

Allo stesso modo se si potesse dare uno sguardo ai telomeri, questi ci rivelerebbero in che modo stiamo trattando le cellule del nostro corpo come lunghezza di vita.

Attenzione a questi cibi che ti fanno invecchiare rapidamente e ti accorciano la vita

Una ricerca recente pubblicata su American Journal of Clinical Nutrition, Ha mostrato come ci siano dei cibi che vanno assolutamente evitati, se si vuole vivere a lungo.

I cibi in questione accorciano i telomeri, questi pezzettini che si trovano su ogni cromosoma del DNA delle nostre cellule. Più se ne mangiano e più si accorciano e con essi si accorcia la vita delle nostre cellule e perciò del nostro corpo.

I cibi sotto processo

I cibi che bisogna assolutamente evitare sono i cosiddetti cibi processati. Sono i cibi preparati dall’industria, messi in scatola e proposti sugli scaffali dei supermercati. Quelli che si comprano e si usano perché non si ha tempo di cucinare. Questi cibi sono pieni di additivi, coloranti, insaporitori, stabilizzatori, conservanti e tante altre sostanze che la legge non obbliga di mettere sull’etichetta.

Sono esattamente questi cibi che ci accorciano la vita. Se li usiamo due volte al giorno, i telomeri si accorciano del 30% circa. Usati 3 volte al giorno, accorciano i telomeri del 40% circa. E usati più di 3 volte, accorciano del 82%. Il decadimento cellulare che ne consegue è strettamente legato a quello di tutto il nostro corpo, che per il 30% dipende dai suoi geni e del rimanente 70% dal nostro stile di vita. Se vogliamo una vita lunga, quindi, mangiamo cibi freschi.