Attenzione a questi cani diffusi in Italia che sono pericolosi per adulti e soprattutto bambini

Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Capita spesso di vedere dei cani in città e di pensare quanto questi siano carini o belli da accarezzare. A volte, però, l’apparenza inganna e alcuni di questi animali domestici possono essere molto pericolosi, in particolare per i bambini.

Scopriamo insieme perché è necessario fare attenzione a questi cani diffusi in Italia che sono pericolosi per adulti e bambini.

Rottweiler e pitbull, le razze a cui fare attenzione

Nel caso si abbia un vicino con i cani, o si voglia comprare un cane da guardia, è necessario fare attenzione. Alcune delle razze vendute in Italia non sono riconosciute dagli standard internazionali e sono classificate quali pericolose all’estero.

Tra questi cani quelli più tristemente famosi sono sicuramente il pitbull terrier e il rottweiler. Purtroppo, queste razze sono spesso sotto i riflettori pubblici per attacchi a persone adulte e infanti.

Anche se buona parte delle caratteristiche dei cani si sviluppa tramite l’educazione impartitagli, è innegabile che alcune caratteristiche rendono questi animali naturalmente pericolosi. Per cui è meglio prestare particolarmente attenzione in presenza di questi cani.

Attenzione a questi cani diffusi in Italia che sono pericolosi per adulti e bambini

Ma perché questi cani sono così pericolosi? La storia genetica di queste specie sottolinea come questi siano stati creati per essere naturalmente aggressivi. Già l’etimologia del loro nome ce lo spiega.

Per esempio, pitbull si può tradurre come “cane da arena dei tori”. Questi nomi rimandano ad un passato non troppo lontano. In cui queste razze si allevavano al fine di combattere contro altri animali all’interno di arene.

Queste forme di spettacoli erano particolarmente comuni. In particolare in Inghilterra. Tra questi combattimenti uno dei più comuni era quello del bull-baiting. Qui alcuni cani venivano aizzati contro un toro inferocito.

Al fine di trionfare in queste sfide questi cani si selezionavano per essere atletici e aggressivi. E, naturalmente, portati a sopprimere il proprio avversario. Il pitbull è il discendente di questi cani. E conserva ancora alcune delle caratteristiche dei suoi antenati. A causa di questo motivo alcuni esemplari di questa razza sono tuttora pericolosi per animali e persone.