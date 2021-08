Se recentemente abbiamo parlato dei cibi consigliati durante la gravidanza e l’allattamento per rendere il latte materno più nutriente, oggi affronteremo l’esatto opposto. Tutti quei cibi che gli specialisti sconsigliano per proteggere la salute del neonato.

Il latte materno è un alimento completo davvero eccezionale, molto ricco di tutte le sostanze nutritive di cui necessita il neonato per crescere. Ma affinché abbia queste caratteristiche, la mamma dovrebbe introdurre nella sua dieta tutti quegli alimenti sani ed equilibrati.

Ciò nonostante, ci sono dei cibi che definiremmo, in generale, “salutari” perché appartengono alla categorie salutistiche come frutta e verdura, le quali sono sconsigliate. Ecco perché dovremmo fare attenzione a questi alimenti insospettabili che potrebbero essere pericolosi per la salute del bambino durante l’allattamento.

Frutta e verdura

Sembra incredibile ma anche alcuni tipi di frutta e alcune verdure sono da evitare durante la gravidanza e l’allattamento. Non solo frutta e verdura, anche altri alimenti sono sconsigliati e li vedremo a breve.

Tra la frutta e la verdura, quelle che gli esperti sconsigliano di assumere troviamo:

uva;

albicocche;

ciliegie;

fragole;

pesche;

asparagi;

cetrioli;

cavoli;

peperoni;

cipolla;

aglio.

Pesce

Anche nella categoria dei pesci ci sono alcuni tipi da evitare. Questi sono molluschi e crostacei come cozze, vongole, ostriche, fasolari, calamari, seppie e polpi. E ancora gamberi, gamberetti, granchi, scampi, aragoste, astici.

Carne e formaggi

Tra la carne da evitare c’è la selvaggina, quindi quaglie, fagiani, pernici, conigli, lepri, cervi, cinghiali, caprioli, per citarne alcuni. I formaggi da evitare sono quelli erborinati. In gravidanza e in allattamento il formaggio fa bene per l’alto contenuto di calcio. Via libera a formaggi magri, da evitare quelli stagionati e fermentati.

Dolci

I dolci sconsigliati sono quelli a base di cacao, ma anche quelli farciti con la crema o alcolici.

Abbiamo visto su quali alimenti gli esperti mettono un freno. Come mai questi cibi sono sconsigliati?

Il motivo più importante è la protezione del bambino. Infatti, questi alimenti appena elencati sono quelli che contengono alcune sostanze capaci di provocare reazioni allergiche. Per esempio la frutta come la fragola, la pesca e la ciliegia, appartenenti alla stessa famiglia, sono ricche di allergeni.

Inoltre, questi cibi sono sconsigliati, oltre alle allergie che potrebbero essere trasmesse, perché potrebbero causare le coliche e, altresì, perché rendono il sapore del latte meno piacevole.

Attenzione, però. Se tutti questi cibi fossero già stati ingeriti durante il periodo di gravidanza, allora consigliamo di parlare con il medico sul caso di continuare a mangiarli anche durante l’allattamento o meno.