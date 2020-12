Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il consumo di sale è un problema diffuso in Italia. Se ne consuma più delle dosi suggerite dall’OMS. Esiste anche una giornata mondiale per la riduzione di sale. Il tema per l’anno 2020 è stato proprio quello della ricerca del sale “nascosto”. Cioè il sale contenuto in cibi apparentemente insospettabili.

Attenzione a questi alimenti che nascondono più sale di quanto si crede

Ecco qualche alimento che fa parte di questa categoria. A cui bisogna stare molto attenti per ridurre il consumo di sale.

a) Il burro. Il burro contiene un elevata dose di sale. Sarebbe meglio sostituirlo con olio d’oliva. Se proprio si vuole usare, meglio cercare quello che contiene meno sale;

b) Zuppe pronte. Queste zuppe contengono alte quantità di sale. Come diverse altre salse già pronte. Meglio controllare la composizione e i valori nutrizionali sull’etichetta. Così da scegliere quella più sana;

c) Salumi e insaccati. Già, i salumi sono molto diffusi in Italia. Eppure andrebbero consumati con attenzione perché contengono molto sale. Questo perché è un elemento chiave del processo di stagionatura.

Attenzione a questi alimenti che nascondono più sale di quanto si crede. Non solo questi alimenti contengono molto sale, ma bisognerebbe stare attenti anche al pane. Bisognerebbe sempre confrontare le varie tipologie e scegliere quello più salutare. Lo stesso vale per i tanti dolci di produzione industriale.

Che contrariamente a quanto si pensa contengono anche un alto contenuto di sale. Non solo sono carichi di grassi e additivi.

L’eccessivo consumo di sale può portare all’aumento della pressione arteriosa. E quindi di conseguenze a malattie cardiovascolari. Quindi è molto importante fare attenzione a ciò che compriamo che sia già confezionato. Leggere l’etichetta sempre ci aiuta a scegliere al meglio i prodotti che portiamo in tavola. E non solo, è molto importante anche per riconoscere i veri prodotti biologici.