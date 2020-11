Quando ci mettiamo a tavola, soprattutto per noi italiani, mangiare diventa anche una ritualità. E, sebbene abbiamo inventato la dieta mediterranea, invidiata da tutto il mondo, alle volte sgarriamo, esagerando non solo con le porzioni, ma anche con gli abbinamenti. Senza andare a vedere i pantagruelici menu matrimoniali, o delle feste, rischiamo di farci del male anche semplicemente in una cena tra amici. Risultato: arriviamo a casa e ci sembra letteralmente di avere un alieno nello stomaco. Attenzione a questi abbinamenti a tavola perché fanno davvero male e spesso ne ignoriamo le conseguenze. Aspettiamoci delle sorprese, come leggeremo in questo articolo dei nostri Esperti.

I corn flakes e il succo d’arancia

Un abbinamento decisamente salutare e nutriente della colazione è quello dei cereali, assieme a un bicchiere di succo d’arancia. Se, da un lato forniamo nutrienti ed energia, dall’altro, occhio che lo scontro tra l’acido dell’arancia e la caseina del latte uccide gli enzimi presenti nei cereali. In pratica, l’amido, tanto benefico, viene a mancare e, inconsapevolmente, annulliamo i benefici di uno dei due alimenti.

Fagioli, salse e formaggi

La cucina messicana è una di quelle preferite e particolarmente apprezzate da noi italiani. Soprattutto in questo periodo, che le limitazioni del coronavirus, ci impediscono serate messicane, attenzione al proporle a casa nostra. Il problema viene infatti dall’ incontro tra fagioli, formaggio filante, guacamole e salsine varie. Il rischio pesantezza di stomaco, con relativo meteorismo, è infatti dietro l’angolo.

Frutta fresca e yogurt

Un altro abbinamento apparentemente salutare, come infatti è realmente, ma potenzialmente pericoloso, è quello dato dalla frutta fresca e dallo yogurt non magro. La scelta di conciliare magari una banana e uno yogurt alla fragola permette ai batteri dello yogurt di agire sugli zuccheri di entrambi, causandoci problemi di stomaco, o addirittura delle allergie. Meglio allora scegliere uno yogurt magro e insaporirlo eventualmente con del miele.

Bistecca e patate arrosto

Facciamo attenzione a questi abbinamenti a tavola perché fanno davvero male, nonostante rappresentino il paradiso del gusto. È triste ammetterlo, ma una succulenta costata con profumate patate arrosto può provocare gonfiori e gas intestinali. Ciò che ci rende felici mentre mangiamo, lo paghiamo poi con gli interessi per lo scontro tra carboidrati e proteine a livello digestivo e metabolico.

