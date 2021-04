Molti di noi sono abituati a pensare che i problemi circolatori riguardino solo gli anziani. Non potremmo essere più lontani dalla verità: la circolazione non risente infatti solo dell’invecchiamento, ma anche di tutta una serie di comportamenti sbagliati e pessime abitudini.

Soprattutto attenzione a questi 5 segnali di cattiva circolazione che molti trascurano: è fin troppo facile abituarsi a condizioni di sovrappeso, fumo, diabete o una pessima postura. È molto meno facile immaginare quanto ognuna di queste cose possa causare problemi gravi e fastidiosi al nostro corpo.

Attenzione a questi 5 segnali di cattiva circolazione che molti trascurano

Mani e piedi freddi, con sensazione di freddo e a volte anche uno “scurimento” della pelle. Sono tutti segnali di problemi circolatori;

Dolori al petto: se le arterie non funzionano bene possiamo sentire dolore, affanno e altri tipici sintomi tipici dell’infarto;

Problemi di digestione: lo stomaco per lavorare ha bisogno di un maggiore afflusso di sangue, e i problemi circolatori possono ricadere direttamente sulla digestione;

Crampi alle gambe: ne soffre il 10% della popolazione italiana sopra i 50 anni. La colpevole è una infiammazione arteriosa, che può complicarsi ulteriormente se c’è arteriosclerosi;

Una serie di reticoli rossi o bluastri sulla superficie della pelle. Si tratta delle teleangectasie, parenti strette delle vene varicose: una serie di vasi sanguigni si dilata, a ramo, creando un effetto “a ventaglio” rosso o bluastro a seconda che vengano colpite vene o arterie. Un problema non solo estetico dato che si accompagna a senso di calore e formicolii fastidiosi.

L’importanza della prevenzione

Non c’è modo di essere sicuri al 100% di non rischiare qualche fastidio per via della circolazione. L’unica strategia di difesa è quella di avere uno stile di vita più equilibrato possibile. Esercizio fisico, dieta sana e costanza: con questi tre alleati potremo dormire sonni molto più tranquilli, e sentirci più giovani e più sani qualsiasi sia la nostra età.