A volte non è necessario attendere che si facciano gli esami specifici per scoprire se si ha qualche problema al cuore. Esistono dei sintomi che ce lo rivelano e ci indicano un eventuale problema. Conviene così prestare attenzione a questi 4 pericolosi sintomi che indicano arterie bloccate dal colesterolo.

I segnali del corpo

Il nostro organismo non è un insieme isolato di organi, ma tutto è correlato. Ogni parte e ogni componente ci potrebbe così inviare dei segnali su quelli che sono eventuali problemi di funzionamento d’altre parti. Il cuore si sa è l’organo motore, che più d’ogni altro esprime la vita che pulsa nel nostro corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tuttavia è anche uno degli organi più soggetti alle cattive abitudini alimentari del nostro secolo. Le arterie incrostate dal colesterolo cattivo, la pressione alta sono tutti fattori noti che possono scatenare anche problemi più gravi.

Attenzione a questi 4 pericolosi sintomi che indicano arterie bloccate dal colesterolo

Alcuni segnali del nostro corpo possono rivelarci qualcosa di più grave legato al sistema cardiovascolare. Ne vediamo 4 a cui porre attenzione.

Se un uomo soffre di disfunzione erettile, questo potrebbe avere come causa un’arteria bloccata a livello del bacino. In genere passano dai 3 ai 5 anni fra l’inizio della disfunzione erettile e la scoperta di soffrire di una malattia delle coronarie.

Anche un dolore improvviso al polpaccio può essere un segnale di un problema alle arterie. Bisognerebbe subito verificare che tutto va bene consultando il proprio medico.

2 sintomi da non sottovalutare

Un’altra parte del corpo che potrebbe sorprenderci per i problemi al cuore è la mascella. Secondo la Harvard Medical School, i sintomi di dolore alla mandibola e al collo sono spesso segni di un’angina. Questa indica in genere una cattiva circolazione del sangue in una parte del cuore. La cosa viene percepita e trasmessa dal nervo vago che è legato anche al collo e alla mandibola, la testa e il braccio sinistro.

Anche un dolore alle vertebre lombari potrebbe rivelare un problema alle arterie. Il cattivo flusso di sangue incide sulla riduzione dei dischi vertebrali, da cui il dolore. Secondo l’associazione americana Physicians Community for Responsible Medicine, la zone bassa della schiena è spesso una delle prime zone del corpo dove si possono accumulare il cattivo colesterolo nelle arterie.

In breve, saper ascoltare il proprio corpo è uno dei modi migliori per prevenire eventuali problemi e godere di buona salute. Ecco anche un alimento da prendere in considerazione per ridurre il colesterolo.