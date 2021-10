Secondo gli ultimi dati statistici gli italiani che dichiarano di soffrire di insonnia sono quasi 12 milioni. Decisamente un bel numero, tenendo conto dell’esclusione dei bambini da questa classifica. Il che equivarrebbe praticamente a dire che quasi un italiano su 3 non riuscirebbe a dormire bene. Fattore che si complica ulteriormente per tutti coloro che non riescono poi a riprendersi durante la giornata. Il mitico caffè “strong” della colazione potrebbe infatti non bastare. E proprio nei prossimi giorni, che avremo anche il cambio di orario, occhio alle possibili ripercussioni. Per questo, nessuno mai ci pensa ma sarebbe importante questo tipo di dieta col cambio dell’ora. L’insonnia purtroppo però non porta solo stanchezza mentale, ma anche fisica. Con le relative borse sotto agli occhi, difficili da nascondere, se non attraverso il trucco. Attenzione a questi 4 trucchi della nonna che potrebbero cancellare le odiose occhiaie mattutine, aiutando anche i maschietti.

Il vecchio trucco dei boyscout

Partiamo con un trucco che non potremmo definire della nonna, ma piuttosto dei boyscout. Visto infatti che il cetriolo è uno degli alimenti preferito dei bambini è potenzialmente anche un alleato per il nostro viso. Tagliamone uno a fettine, mettiamolo in frigorifero e lasciamolo riposare per una trentina di minuti. Dopodiché, mettiamo le fette attorno agli occhi, coprendo le occhiaie e lasciando agire per una ventina di minuti. L’azione del cetriolo non è miracolosa, ma sarebbe semplicemente opera della attivazione della circolazione sanguigna.

Dopo il cetriolo, ecco 2 trucchi che possiamo veramente definire della nonna: la bustina del tè e della camomilla. Pur essendo potenzialmente due miscele diverse, agirebbero entrambe efficacemente sulle nostre borse. In entrambi i casi dovremmo agire con le bustine calde, appena uscite dall’infusione. Mentre quella del tè agisce direttamente con un piccolo shock circolatorio, similmente al cetriolo. Quella della camomilla agirebbe in maniera rilassante, eliminando le striature blu delle occhiaie. Parliamo ovviamente di sistemi tradizionali che non garantiscono la riuscita al 100%. Sono comunque sistemi naturali che non dovrebbero assolutamente impattare sulla nostra salute.

Il rimedio più completo di tutti

Cetrioli, bustine di tè e camomilla sono rimedi molto artigianali. Se desideriamo comunque rimanere a livello naturale, ecco che potremmo intervenire con l’aloe vera. L’ estratto di questa pianta benefica potrebbe donarci tutte le sue vitamine e i suoi antiossidanti. Applicandone un po’ nella zona delle occhiaie e massaggiando delicatamente, dovremmo teoricamente eliminare il segno della notte insonne. A tal proposito, rimandiamo alla lettura dell’approfondimento sottostante.

