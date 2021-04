Lo usiamo tutti i giorni in cucina ma nessuno parla mai di questi 3 trucchi geniali e semplicissimi per l’aglio.

Amato e odiato, l’aglio è alla base di tantissime preparazioni. Celeberrimo nemico dell’alito, questo alimento è ricco di proprietà e fa bene alla salute.

Tecnicamente, l’aglio è una pianta appartenente alla famiglia delle liliaceae ma che la recente “classificazione APG III” attribuisce alle amaryllidaceae, ovvero alla sottofamiglia allioideae.

Scientificamente chiamato allium sativum, l’aglio è da sempre oggetto di profonde discussioni per la sua difficile digeribilità.

Attenzione a questi 3 trucchi semplici e geniali che cambieranno la vita di chi usa l’aglio in cucina

In questo spazio, invece, la Redazione vuole mostrare ai suoi Lettori 3 tecniche veloci ma geniali adatte a chi utilizza l’aglio in cucina.

3 consigli rubati agli chef per rendere più digeribile l’aglio. Cotto o crudo non fa differenza, eliminare il pericolo di bruciori di stomaco, allontanando anche l’incubo dell’alito cattivo è un sogno di molte persone.

Ed ecco che bisogna fare attenzione a questi 3 trucchi semplici e geniali che cambieranno la vita di chi usa l’aglio in cucina.

Il primo metodo è quello di immergere gli spicchi d’aglio in una tazza di latte caldo. Gli chef assicurano che con questo metodo l’aglio sarà immediatamente più digeribile e se ne limita anche l’odore forte.

Basteranno 15 minuti di posa ed il gioco è fatto.

Il secondo metodo consiste nell’immergere gli spicchi d’aglio in una tazza d’acqua fredda. Poi, accendere il fuoco e portare ad ebollizione. A questo punto, l’aglio si “svestirà” delle sostanze che lo rendono indigesto. Per gli esperti, però, questa tecnica va ripetuta almeno 3 volte prima di utilizzare l’aglio.

Infine, consigliatissimo l’aglio sott’olio. In questo modo l’aglio risulta più digeribile e più saporito. In pochissimo tempo, si potrà risolvere un problema molto diffuso come quello dell’aglio indigesto. Provare per credere!