Con un cane è sempre ora di giocare. Il temperamento di questi animali li porta, nella maggior parte dei casi, a essere dei grandi giocherelloni.

Il momento del gioco non è solo un passatempo per loro. È piuttosto un’importante tappa nella formazione e nella costruzione di un rapporto solido con il loro padrone. Per questo è bene dedicare al nostro cane tutta l’attenzione necessaria quando desidera scorrazzare per casa o lungo i prati.

Detto questo, spesso per questioni pratiche, lo facciamo giocare con oggetti domestici d’uso comune. Anche se sembrano fatti apposta, in verità questi giochi fai da te possono mettere a rischio la vita del cane.

In particolare, dobbiamo fare attenzione a questi 3 oggetti con cui facciamo giocare il cane perché sembrano innocui ma sono nocivi per la sua salute. Si tratta di 2 giocattoli utilizzatissimi dai padroni e un oggetto con cui il nostro fido va molto d’accordo, ma che è meglio togliergli dalle fauci.

Attenzione a questi 3 oggetti con cui facciamo giocare il cane perché sembrano innocui ma sono nocivi per la sua salute

Il primo oggetto a cui non dovremmo mai far avvicinare il nostro cane è il peluche.

Questi pupazzi di stoffa foderati in gommapiuma (o quant’altro) possono sembrare del tutto sicuri ma non è così. In primis dovremmo controllare di cosa sono fatte le cuciture, perché potrebbero essere fatte con colle velenose per gli animali. In secondo luogo, è facile che un cane, specialmente se ancora cucciolo, rompa la stoffa ingerendo l’imbottitura. Questo potrebbe portare a complicazioni a livello digestivo, come una congestione.

Altro giocattolo da evitare è la pallina da tennis. Cade un vero mito del rapporto padrone cane. Il fatto è che la palina da tennis ha una consistenza ruvida che a lungo andare erode lo smalto dei denti del cane.

Per finire, attenzione alla spazzatura

Infine, è errata consuetudine di alcuni padroni lasciar giocare il cane con alcuni oggetti scovati nella spazzatura. Per esempio: i vasetti dello yogurt. Il cane li mordicchierà e leccherà. Ma è possibile che i residui alimentari presenti sulla plastica abbiano favorito la formazione microrganismi batterici che possono nuocere alla salute del nostro animale.

In tutti i casi, è sempre meglio acquistare giocattoli certificati in un negozio per animali. Per il nostro amico a quattro zampe questo e altro.