Avere un bel prato verde e rigoglioso in giardino non è così semplice. Spesso per quanto ci impegniamo al massimo sottovalutiamo dei fattori che fanno sì che l’erba del prato non cresca bene. Tra le problematiche più comuni c’è senza dubbio quella dell’ingiallimento. Accade spesso che il manto erboso sia costellato di macchie gialle, in cui l’erba sembra più secca e diradata. Le case possono essere varie, ma ci sono alcune disattenzioni più pericolose di altre. Nello specifico, dobbiamo fare attenzione a questi 3 errori perché il prato diventerà sempre giallo e secco anche se crediamo di prendercene cura correttamente. Vediamo quali sono e come evitarli.

Attenzione a questi 3 errori perché il prato diventerà sempre giallo e secco: come non tagliare l’erba

Forse alcuni credono che per avere un bel pratino all’inglese come nei cortili delle villette americane serva tagliare l’erba molto bassa. In verità, questo è un errore madornale. Se tagliamo più del 30% dell’erba causiamo un enorme shock al prato; il risultato è che la rottura così violenta delle strutture vegetali causerà l’ingiallimento. L’altezza ideale del prato oscilla tra i 5 e 6 centimetri, mai tagliarlo più basso.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Attenzione alla concimazione

La concimazione è una fase fondamentale della manutenzione del prato, ma va saputo fare con i giusti concimi e nella giusta misura. Il prato andrebbe concimato quattro volte all’anno, mai di meno. Tuttavia, anche un’eccessiva concimazione può portare all’indebolimento del mando e alla secchezza. L’uso troppo abbondante di concime porta all’ingiallimento e ci costringerà a operazioni manuali per rimuovere i grani di concime in eccesso. In ogni caso, dobbiamo affidarci sempre a prodotti specifici, ovvero concimi ad alto tasso di potassio e a rilascio graduale.

Abbiamo animali domestici? Teniamoli d’occhio

Se abbiamo cani, gatti o altri animali domestici dobbiamo assicurarci che non facciano la pipì in giardino. L’urina degli animali è altamente acida e causa un immediato ingiallimento delle zone interessate. Per capire se sia l’urina la causa dell’ingiallimento basta odorare l’area interessata: se si tratta di pipì avrà il tipico odore d’ammoniaca. In questo caso, agiamo subito sulla zolla ingiallita con appositi prodotti ad alto contenuto di acidi umici.

Approfondimento

Il prato dei nostri giardini sarà sempre in ordine con questi consigli contro il muschio