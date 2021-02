Un alimento rinomato e utilizzato in tutto il mondo per condire i piatti e rendere uniche anche le pietanze più semplici. Uno spicchio d’aglio, un filo d’olio e una manciata di spaghetti ed ecco che si materializza un primo piatto intramontabile.

Estremamente facile da reperire ed anche piuttosto economico, l’aglio è tipico della cucina italiana e tutti lo usano. Anche chi lo odio, poi alla fine ne apprezza il gusto che apporta agli altri ingredienti.

Dunque, l’aglio resta un alimento fondamentale che molto spesso si tende a sottovalutare.

La Redazione, questa sera, ha voluto stilare la lista dei 3 errori più comuni che rovinano i piatti.

Attenzione a questi 3 errori banali che si commettono spesso quando si usa l’aglio in cucina

La prima abitudine molto comune ma che andrebbe modificata è quella di utilizzare l’aglio vecchio.

Grazie alle sue caratteristiche, l’aglio appare per lungo tempo bello, solido e asciutto. L’errore è dare per scontato che sia sempre adatto ad essere usato.

Per avere la certezza che l’aglio sia abbastanza fresco, bisogna tastarlo e schiacciarlo leggermente con le dita. Il prodotto deve risultare sodo e profumato. Da evitare l’aglio germogliato.

Una cattiva conservazione

Il secondo errore molto banale si riferisce al metodo di conservazione dell’aglio. Si tende a riporlo in cucina, buttato lì tra vari alimenti.

Per conservare l’aglio in modo ottimale è consigliato un luogo asciutto, preferibilmente buio e non al chiuso così da garantire la circolazione dell’aria.

Un ambiente di questo tipo consentirà all’aglio di non germogliare facilmente e quindi si conserverà più a lungo. Consigliato anche conservarlo in un sacchetto di carta o di stoffa.

Temperature troppo calde

Con l’intento di un soffritto perfetto molto spesso si fa cuocere l’aglio in olio troppo caldo. La conseguenza più banale è quella di ritrovare il prodotto bruciato in pochi minuti. Meglio aggiungerlo a fuoco lento e poi aumentare pian pian la temperatura.

