Piante e fiori sono la passione di moltissime persone. D’altra parte, con i loro allegri colori e gli inebrianti profumi, giardini e balconi fioriti mettono subito di buon umore. Sbagliando, tanti tendono a pensare che piante e fiori siano prerogativa di estate e soprattutto primavera. Ma così non è. Esistono infatti molte tipologie di piante che resistono bene all’inverno; è il caso, ad esempio, di questa varietà che ci regala meravigliose e candide fioriture invernali che tutti ci invidieranno. Un’altra pianta prettamente invernale è il ciclamino. Disponibile in varie colorazioni, tutte sempre molto intense, vivide ed allegre, viene spesso utilizzato come idea regalo per fare un presente non troppo impegnativo.

Oltre a tutte queste belle qualità, il ciclamino è anche una pianta semplice da gestire e infatti non ha esigenze particolari. Ciononostante, talvolta può comunque avere qualche problema che, come gran parte dei vegetali, ci comunica attraverso il suo aspetto esteriore. Ad esempio, ecco le 3 mosse efficaci per mettere in salvo i ciclamini dalle foglie ingiallite.

Nel presente articolo andremo a vedere un altro problema assai diffuso. Spesso e volentieri può, infatti, capitare che un ciclamino sia tronfio di boccioli belli gonfi che però stentano ad aprirsi. Una gran bella delusione! Vediamo allora quali potrebbero essere i motivi più diffusi.

Attenzione a questi 3 banalissimi errori perché non permettono ai boccioli del nostro ciclamino di aprirsi in splendide e rigogliose fioriture

Temperatura e tasso di umidità

Anzitutto dobbiamo tener presente che, nelle loro zone d’origine, i ciclamini fioriscono durante gli inverni mediterranei, che sono piuttosto miti. Si tratta quindi di una pianta che ama le temperature fresche ma non il freddo intenso. Per tal motivo, potremmo dire che le temperature diurne ideali sarebbero ricomprese tra 15 e 18 gradi, mentre quelle notturne attorno ai 10 gradi.

Pertanto, quando le giornate cominciano a diventare troppo fredde, è meglio ritirare il ciclamino all’interno.

Infatti, nel caso di un brusco ed immediato cambio radicale della temperatura, i boccioli faticheranno ad aprirsi e, in caso di gelate, addirittura potrebbero seccarsi e cadere.

Vento

Considerando quanto detto appena sopra, i ciclamini temono molto anche il vento. Le correnti d’aria andrebbero infatti ad indebolire gli steli e, di conseguenza, i boccioli potrebbero non aprirsi o addirittura cadere. Il ciclamino andrebbe quindi sistemato in una zona riparata sia dal vento che da eventuali spifferi.

Luminosità

I ciclamini amano sì la luce, ma non quella diretta che potrebbe bruciare foglie, fiori e boccioli. Bisogna, pertanto, sistemare la pianta in un ambiente luminoso ma non davanti ad una finestra dove batte direttamente il sole, men che meno sui davanzali. Per essere certi o meno che la nostra pianta riceva luce indiretta, basta fare una semplicissima prova di osservazione. Ecco come fare: guardare l’ombra che si forma dietro al vaso; la luce indiretta crea un’ombra piuttosto sfocata, mentre l’ombra generata da luce diretta è più netta e ben definita.

Ecco quindi perché è bene fare attenzione a questi 3 banalissimi errori perché non permettono ai boccioli del nostro ciclamino di aprirsi in splendide e rigogliose fioriture.

