Ci sono alcune verdure chiamate “puzzolenti” perché alla loro cottura emanano un odore sgradevole e non sempre fanno bene al nostro organismo. In linea generale creano dei fastidi alle persone che soffrono di colon irritabile. Quindi, nel caso si faccia parte di questo gruppo di persone, è consigliato seguire una dieta sana facendo attenzione a queste verdure puzzolenti, che non sempre fanno bene.

Quali tenere lontano

Quando il dottore ha diagnosticato che il paziente soffre di colon irritabile, l’ideale è seguire una dieta equilibrata per ridurre al minimo i sintomi acuti. Una corretta alimentazione può essere molto utile a ridurre i fastidi. Gli alimenti possono variare da caso a caso, quindi è sempre consigliato rivolgersi al medico curante per confrontarsi e farsi consigliare. Il medico curante conosce l’anamnesi del paziente e in base alle sue patologie può stabilire la giusta alimentazione da seguire.

In linea di massima per il colon irritabile bisogna fare attenzione a queste verdure puzzolenti, che non sempre fanno bene perché accentuano i fastidi.

Si tratta dei broccoli, cavolfiore e cavoli, verdure puzzolenti da evitare sia cotte che crude.

Gli ortaggi, in linea di massima, non dovrebbero mai mancare in una dieta equilibrata. Chi soffre di colon irritabile dovrebbe consumare le verdure cotte. Si possono cuocere in vari modi: a vapore, in padella con un filo d’olio o in forno.

Attenzione a queste verdure puzzolenti, che non sempre fanno bene

Se il color irritabile si manifesta con gas intestinali e meteorismo, in questi casi bisogna fare attenzione alle seguenti verdure puzzolenti: broccoli, cavolfiore e cavoli.

Sconsigliato anche la buccia della frutta e i semi vari, potrebbero causare un peggioramento della sintomatologia.

La frutta può essere consumata, ma meglio se sbucciata. Anche gli alimenti con fibra bisogna consumare con le giuste dosi senza eccessi.

Altri alimenti da evitare, per chi è affetto da questa sintomatologia, si consumano giornalmente sono: caffè, cioccolata e spezie. L’alimentazione deve essere leggera.