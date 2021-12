Tra regali, shopping nei centri commerciali e acquisti online il periodo natalizio è uno dei più belli, in cui l’atmosfera magica si respira a pieni polmoni. Peccato, però, che il Natale sia anche la festa preferita dai malfattori che, approfittando degli acquisti in aumento, non ci pensano due volte a mietere vittime.

In periodi come questo dove si cerca di risparmiare, anche in seguito alla crisi che ha dilaniato l’Italia dopo la pandemia, si va alla ricerca dei buoni acquisto e buoni sconto per pagare qualcosina in meno. E sarà proprio in questo caso che i malfattori colpiranno.

Le truffe sono state sempre all’ordine del giorno, tanto che ne sentiamo parlare spesso in TV. Colpiscono sia virtualmente che “di presenza”. E l’abbiamo visto con i cataloghi ricevuti a casa e la truffa di migliaia di euro.

Su questa scia, attenzione a queste truffe natalizie che svuoteranno il conto corrente in men che non si dica tramite i buoni acquisto.

Le truffe del momento

Si dice che a Natale siamo più buoni. Forse. Al contrario, per i malfattori Natale è proprio il momento giusto per mietere più vittime possibili, altro che regali! Una truffa del momento consiste in un messaggio via SMS o su WhatsApp inviato dai supermercati più famosi, in cui si dà la possibilità di usufruire di buoni acquisto per la spesa del menu natalizio o dei regali. Peccato che i supermercati non procedono così, ma si tratta dell’ennesima truffa. I malviventi indicheranno un link in cui verranno richiesti dati personali e i riferimenti bancari su cui “inviare” il buono.

Altra truffa del periodo natalizio si collega alla frase citata poc’anzi: a Natale siamo più buoni. I malfattori invieranno un messaggio via SMS o email, spacciandosi per associazioni che promuovono la beneficenza. “A Natale facciamo felici anche i bambini sfortunati” e frasi simili faranno breccia nel cuore delle persone, le quali manderanno soldi per questi “poveri bambini”. Altra ennesima truffa, per cui facciamo attenzione alla beneficenza fake. Se vogliamo realmente fare beneficenza, ecco come farla senza far uscire soldi dal portafoglio utilizzando questa opportunità nel modello 730.

Attenzione a queste truffe natalizie che svuoteranno il conto corrente in men che non si dica tramite i buoni acquisto

Come difendersi da questi attacchi? Quando dobbiamo fare acquisti online, bisogna vedere se il sito è sicuro. Ce ne accorgiamo vedendo un lucchetto a sinistra. Infatti, quando acquistiamo online, dobbiamo fare particolare attenzione al bancomat o alla Postepay perché tramite questo codice saremo “consumati”.

Altro consiglio è quello di andare sui siti ufficiali dei supermercati o negozi per vedere se ci sono effettivamente i buoni acquisto. Se non vi è specificato nulla, allora sarà un raggiro. Infine, per quanto riguarda la beneficenza, possiamo farla tranquillamente sul sito ufficiale delle associazioni.