Avere un animale in casa è sicuramente fonte di gioia e serenità. A tutti piace arrivare a casa e vederlo avvicinarsi felice. Il cuore si riempie di gioia.

È anche un ottimo modo per allontanare paure e stress. La presenza di un cane o un gatto migliora la vita di chiunque.

Proprio parlando di gatti si erano scoperte le 5 curiosità assolutamente da sapere su questi amici a 4 zampe.

Ma si conosce anche ciò che può farli star male? La casa può considerarsi davvero sicura e adatta a loro?

Meglio non sbagliare e approfondire il discorso.

Attenzione a queste piante comuni perché potrebbero dare molti problemi agli amici gatti

Nell’ultimo periodo molte persone hanno deciso di regalarsi il piacere di condividere la vita con un amico felino.

Il gatto è un animale carnivoro simbolo di indipendenza. Ma che sa regalare tanto affetto e amore.

A tutti piace vederlo correre per casa o riposarsi sul divano. Ed è bello saperlo felice e al sicuro.

In un articolo precedente si era capito come dire addio alla fastidiosa sabbietta della lattiera. Basta solo questo economico oggetto efficace e dal risultato garantito per non doverla trovare per tutta casa.

Ma se si pensa alla sua salute, si è sicuri di non sbagliare?

È sicuramente consigliabile seguire le indicazioni del veterinario per far crescere al meglio il proprio gatto.

Attraverso crocchette o altri alimenti solidi specifici, poi, si garantisce il giusto apporto alimentare di cui ha bisogno.

È sempre bene però, fare attenzione anche alle piante con cui si sceglie di arredare la casa. Alcune piante, infatti, possono essere estremamente pericolose per i gatti. Soprattutto se si parla di piante particolari. Come, ad esempio, l’agrifoglio o il ciclamino.

Attenzione a queste piante comuni perché potrebbero dare molti problemi agli amici gatti. Posizionandole in posti facili da raggiungere si rischierebbe di incuriosire troppo il gatto. Che quasi sicuramente proverebbe ad assaggiarne le foglie.

Un animale goloso ma delicato

I felini sono golosi per natura. Fidandosi del loro fiuto, potrebbero assaggiare qualsiasi cosa. Ma alcuni cibi o piante potrebbero farli star male.

L’alimentazione felina è sicuramente diversa da quella umana. E spesso e volentieri si fanno aiutare da alcune piante per poter espellere le palle di pelo. Se si pensa all’erba gatta, è sicuramente fondamentale per aiutarli a ripulire lo stomaco. Ma altre piante sono invece molto pericolose per la loro salute.

Nel caso dell’agrifoglio o del ciclamino, queste possono essere tossiche per i gatti. E quindi causare loro vomito e diarrea ma anche molta salivazione.

In questi casi è importantissimo portare immediatamente il gatto dal veterinario di fiducia. Dicendogli quale pianta è stata ingerita e anche in che quantità.

È importante fare attenzione a ciò che mettiamo in casa. Anche una sola pianta comune potrebbe farli soffrire inutilmente.