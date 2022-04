Ma che bello il mese di maggio con la natura rifiorita completamente e le giornate che si allungano regalandoci tanta luce. Con il sole che ci dona anche una delle temperature più belle dell’anno, senza la famosa R che farebbe male alla salute. Bellissimo maggio quindi per tutti gli amanti della natura, ma atroce per tutti coloro che soffrono di riniti e allergie. È il mese in cui sembra di vedere delle nevicate di polline e chi ne soffre è davvero in difficoltà.

Diventa difficile uscire di casa anche a livello psicologico. Nella sfortuna indossare la famosa mascherina anti-Covid, aiuterebbe e non poco a difendersi. Per tutti coloro che soffrono di allergie, e anche in Italia sono davvero tantissimi, attenzione allora in maniera speciale a queste piante. Cercando magari di non organizzare gite in posti dove ce ne siano boschi interi. Per non incorrere in occhi arrossati e lacrimanti, starnuti e addirittura pruriti vari.

Non solo piante ma anche fiori

Il modo migliore per capire a quali piante siamo allergici è quello di fare il test specifico. Ce lo consiglierà il nostro medico di base e lo faremo attraverso un semplice prelievo del sangue. Utile soprattutto per non prendere antistaminici e spray nasali a caso, ma per usare quelli specifici. Attenzione che non sono solo le piante che potrebbero causarci allergie, ma anche dei bellissimi fiori come questi:

il narciso;

la gerbera;

il tulipano;

il giacinto.

Attenzione a queste piante che fioriscono a maggio e che sarebbero un vero e proprio danno per la salute degli allergici

Tra le piante che fioriscono a maggio, ci capiterà di trovare ovunque le cosiddette:

Non rinunciamo alla bella stagione

In sostanza, dagli olivi ai cipressi, dai pini ai platani, dalle betulle ai faggi, fino alle querce. Come possiamo ben vedere in questi elenchi, sottrarsi in questo periodo dell’anno al rischio allergie è davvero praticamente impossibile. Non per questo, però dobbiamo rinunciare a vivere e a goderci la bella stagione. Attenzione a queste piante che fioriscono a maggio e che per il bene della nostra salute andrebbero contrastate con tutti i preziosi consigli del nostro medico e del farmacista di fiducia.

Approfondimento

Ecco 2 sintomi inconsueti ma molto comuni delle allergie stagionali e dei consigli che aiuterebbero a combatterle