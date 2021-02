Inizio di settimana movimentato per una famosa azienda che produce mascherine. Apparentemente queste non filtrano abbastanza, o almeno non filtrano quanto l’azienda ha dichiarato. E così si apre un altro giallo sulle mask, dopo la famosa inchiesta mascherine che ha colpito il commissario Domenico Arcuri e altri manager.

Si smascheri chi può

Da un anno a questa parte le mascherine sono diventate accessorio must. E così moltissime aziende hanno iniziato a produrre dispositivi di protezione in modo autonomo. Si ricorda sempre che è opportuno acquistare quelli con marchio CE europeo e non CE cinese. Se non si sa come distinguere i due marchi cliccare qui, dove è presente una spiegazione dettagliata della differenza.

Le mascherine che presentano il marchio CE europeo sono approvate dall’Europa e quindi conformi alla vendita. Quando si acquista online questo può essere difficoltoso da verificare, per questo è sempre opportuno verificare chi è il venditore, soprattutto se si sta parlando di mascherine che dovrebbero salvare la vita e proteggere le persone dal virus. E sembra che sia necessario inoltre fare attenzione a queste mascherine perché non filtrano abbastanza.

Il Ministero della Salute ritira le U-Mask Model 2

Erano state le prime mascherine. Erano le mascherine amatissime dai VIP. Ma quello è il passato, non è più presente, perché oggi bisogna fare attenzione a queste mascherine perché non filtrano abbastanza. Un’azienda concorrente della U-Mask, che produce anch’essa mascherine, ha fatto analizzare dai propri tecnici il filtraggio di queste. E dall’analisi è emerso che la capacità di filtraggio è inferiore a quella dichiarata dall’azienda. Sembrerebbe inoltre che i valori siano stati giudicati da un laboratorio «privo di autorizzazione».

L’azienda ha fatto sapere che è completamente in disaccordo con la decisione dei giudici e che contesteranno il provvedimento nelle sedi opportune. Ieri l’azienda ha presentato nuove certificazioni di analisi che confermano però una capacità di filtraggio superiore al 99%. Ma nonostante ciò sono state ritirate dal commercio.