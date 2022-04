Sulle Borse europee si addensano pesanti nuvoloni. Ieri il rimbalzo dei listini del Vecchio Continente dopo le ultime due sedute in forte ribasso, è durato solo mezza giornata. Adesso gli operatori temono che l’inflazione e il rallentamento della crescita possano portare ad una lunga fase ribassista dei mercati. Le vendite delle ultime sedute potrebbero anticipare una tempesta sui mercati azionari? La seduta di oggi potrebbe darci indicazioni importanti.

Anche ieri le Borse europee hanno chiuso con ribassi vicino al punto percentuale. Questo calo aggrava una situazione di debolezza che si sta trascinando da inizio aprile e che è peggiorata nelle ultime sedute. Soffrono tutte le Piazze europee e soffre anche la Borsa americana. L’indice S&P 500 si sta avvicinando nuovamente all’area di supporto di 4.100/4.200 punti. Una discesa dei prezzi sotto quest’area potrebbe implicare un’accelerazione ribassista.

Attenzione a queste indicazioni oggi in Borsa perché potrebbero essere utili per capire l’eventuale arrivo di una tempesta finanziaria

L’eventuale calo della Borsa americana potrebbe trascinare al ribasso anche le Borse europee e, ovviamente, il nostro listino. Ieri l’indice maggiore di Piazza Affari ha chiuso in calo per la quarta seduta consecutiva. L’indice Ftse Mib (INDEX:FTSEMIB) ha terminato a 23.681 punti in ribasso dello 0,9%. I prezzi si sono appoggiati sull’area di supporto che passa tra 23.600/23.700 punti. Una eventuale discesa dell’indice sotto 23.500 punti potrebbe far precipitare le quotazioni a 22.800 punti. Solamente una chiusura sopra 24.000 punti potrebbe allentare la tensione ribassista. Tuttavia per sperare in un’inversione di tendenza di breve periodo, sarebbe necessario che l’indice maggiori di Piazza Affari chiudesse sopra area 24.200/24.300 punti.

Intanto ieri sul nostro listino Tenaris ieri ha chiuso una seduta molto positiva. I prezzi hanno terminato in rialzo del 3,5% terminando a 14 euro. Da un punto di vista operativo il titolo è impostato positivamente e i cali recenti potrebbero essere un’ottima occasione di acquisto. I prezzi stanno salendo dalla fine dello scorso anno. Tenaris ha chiuso l’ultima seduta del 2021 a 9,2 euro contro i 14,07 della chiusura di ieri.

Analizzando il trend delle ultime sedute si nota come a 13,3 euro i prezzi abbiano un supporto importante. Dopo il calo delle ultime sedute della scorsa settimana, nelle prime due sedute di questa ottava il supporto ha tenuto. Un ritorno del titolo sopra 14,50 euro potrebbe riportare rapidamente l’azione in area 15,50 euro, massimo dell’anno. Occorre fare attenzione a queste indicazioni perché i prezzi potrebbero continuare a salire fino a raggiungere quota 17,5 euro. Da qui passa una resistenza che impedisce a Tenaris di salire da oltre 14 anni. Naturalmente una discesa dei prezzi sotto 13,5 euro potrebbe fare precipitare i prezzi fino in area 12,3 euro.

Approfondimento

Il punto sui mercati