Mentre molte malattie colpiscono a prescindere dai nostri comportamenti e dalle nostre abitudini, tante altre, al contrario, sono proprio conseguenze di atteggiamenti sbagliati. Per questo motivo, comportarsi al fine di prevenire importanti disturbi e quindi di preservare la salute, diventa più che fondamentale. Di modo da poter evitare, almeno quando possibile, di soffrire e di star male.

Cosa e come mangiare

Neanche a dirlo, tra gli atteggiamenti potenzialmente rilevanti in questo senso vi è innanzitutto l’alimentazione. La dieta di un individuo, infatti, rappresenta la prima vera arma contro le malattie. Come, al contrario, si può rivelare anche il più grande ostacolo per rimanere in salute. Ciò che conta, dunque, risiede in cosa scegliamo di mangiare e, altrettanto importante, in come decidiamo di cucinare gli alimenti scelti.

Attenzione a queste due cotture della carne che aumentano i rischi cancerogeni di questo brutto tumore

Quando si parla di tumori, in particolare quelli che colpiscono l’apparato digerente, si fa riferimento al ruolo della carne rossa. Infatti, se è vero che bisogna calibrarne bene le quantità ed inserirla con moderazione nella dieta è altrettanto vero che bisogna stare attenti anche a come decidiamo di cucinarla. Soprattutto se si tratta di azioni molto frequenti. Vediamo, infatti, perché fare attenzione a queste due cotture della carne che aumentano i rischi cancerogeni di questo brutto tumore. Ci riferiamo al cancro che colpisce il colon. Molti di noi sono consapevoli di come un consumo eccessivo di carne possa essere dannoso per la salute, mentre non sono in tanti a conoscere i rischi legati ai vari tipi di cottura.

Come è possibile vedere qui, infatti, bisogna calibrare anche le volte in cui decidiamo di cuocere la carne utilizzando i metodi della grigliata e del barbecue. In quanto, portando l’alimento ad altissime temperature, aumentano la produzione di amine eterocicliche. Composti potenzialmente dannosi per la nostra salute. Dunque, se una volta ogni tanto cucinare la carne in questi due modi non sarà un problema, quando si tratta di un’azione molto frequente e continua si consiglia di optare per diversi tipi di cottura. Quali, ad esempio, quella al vapore o quella che richiede l’utilizzo del forno.