La stagione autunnale è pronta per lasciare il testimone all’inverno, in cui aumentano le probabilità di ammalarsi e veder comparire i tipici sintomi febbrili. Se poi si contestualizza il tutto al complesso momento sociale di pandemia che il mondo sta vivendo, le preoccupazioni raddoppiano. In questa situazione, bisogna prestare attenzione a queste cattive azioni che si compiono quando si ha la febbre.

Evitare assolutamente il fai-da-te e no ai derivati del latte

Quando compaiono i tipici sintomi febbrili, bisogna evitare d’improvvisarsi medici e somministrare cure secondo il proprio libero apprezzamento. Al contrario, bisogna contattare il proprio medico curante, che certamente sarà al corrente della storia medica del paziente che ha sviluppato l’influenza. Tanto per fare un esempio, i soggetti che in passato hanno sofferto o soffrono ancora di crisi epilettiche, hanno bisogno di maggiore scrupolosità.

Essi, non possono attendere che la temperatura corporea salga tranquillamente sui 38 gradi, perché vi è il pericolo di subire una nuova crisi epilettica. Quindi, evitare il più possibile di agire secondo proprie sommarie conoscenze. Poi, se il medico ritiene opportuno somministrare un antibiotico, bisognerebbe evitare di assumere, nei momenti successivi, il latte e i latticini. Questi, potrebbero vanificare l’effetto dell’antibiotico che il medico ha reputato necessario dover prescrivere.

Altri comportamenti che si compiono frequentemente e che sono sbagliati

Bisogna prestare attenzione a queste cattive azioni che si compiono quando si ha la febbre, spesso dettate dall’ inconsapevolezza. Fra queste, ad esempio, praticare sport o comunque svolgere attività che richiedono uno sforzo fisico non indifferente. Con i sintomi della febbre, l’assoluto riposo è una regola d’oro. Bisogna prestare attenzione anche all’alimentazione. Spesso, in presenza stati febbrili, si conducono alimentazioni troppo zuccherate, specie di zuccheri industriali. In questa situazione, sono da preferire dolci fatti in casa, con zuccheri non troppo lavorati e raffinati.

Non bisogna mai limitare l’assunzione di carboidrati, mentre si hanno i sintomi della febbre, ma bisognerebbe evitare i fritti e tutti i cibi grassi. Non bisogna neppure mantenere il corpo disidratato o trascorrere molte ore in ambienti eccessivamente caldi. Per i bambini più piccoli, in particolar modo, bisogna evitare di somministrare aspirine che possono gravemente nuocere alla loro salute. Stesso discorso per gli impacchi di ghiaccio, che abbassano repentinamente la temperatura e sono pericolosissimi.