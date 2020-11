Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Ogni corpo, di uomo o di donna, è bello a modo suo. Con le sue imperfezioni che sono sinonimo di specialità, con tutte le insicurezze che naturalmente vi si accompagnano. Tuttavia, se vivere sereni proprio non è possibile, se il modo in cui ci si presenta inizia a divenire un’ossessione, è bene correre ai ripari. La salute mentale è spesso anche influenzata da quella fisica, per cui un regime alimentare corretto è sempre la scelta giusta. Attenzione a queste cattive abitudini che favoriscono la comparsa degli inestetismi della cellulite.

Cos’ è la cellulite e perché compare

Con il termine cellulite si indica il tipico aspetto della pelle a “buccia d’arancia” in specifiche zone del corpo. Si tratta di un problema che interessa il sistema microcircolatorio e linfatico e determina la presenza di grasso sotto la pelle. Molto spesso, la cellulite è solo il riflesso di nostre abitudini scorrette; altre, è semplicemente data dal concorso di cause genetiche. Qualunque sia la sua discendenza, la comparsa della cellulite è un problema (psicologico oltre che fisico) per tantissimi. Imparare a comprendere quali solo le abitudini scorrette che possono migliorarsi può, quindi, far bene al corpo e alla mente!

Le cause che favoriscono l’insorgere di questo inestetismo

Una delle cause che scientificamente incrementano la comparsa dell’inestetismo consiste nel fumare e abusare di alcolici. Fumo e alcool sono rovinosi per la salute dell’interno organismo e comprenderne le conseguenze è fondamentale. Anche indossare indumenti eccessivamente stretti è un comportamento scorretto che limita fortemente il sistema circolatorio. E che dire dell’alimentazione? Cibo spazzatura e alimenti grassi sono un vero nutrimento per gli inestetismi della cellulite, oltre che un danno per l’organismo.

Lo stile di vita sedentario è il compagno della cattiva alimentazione e, purtroppo, spesso può causare questo problema. Anche scompensi ormonali e l’assunzione della pillola anticoncezionale sono fattori fortemente determinanti. Per riassumere, bisogna assolutamente prestare attenzione a queste cattive abitudini che favoriscono la comparsa degli inestetismi della cellulite. Si tratta di comportamenti tutti scorretti che servono, in primis, a migliorare la salute e, solo poi, l’aspetto estetico. Il fisico deve, pur sempre, rappresentare lo specchio di un bellissimo animo.