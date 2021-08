Quando compriamo del pesce, il dubbio è sempre dietro l’angolo: sarà abbastanza fresco? Possiamo fidarci?

Sono queste le domande che si fanno le persone che non hanno la fortuna di abitare vicino al mare o di avere un pescivendolo di fiducia.

Per fugare tutti i dubbi, sarebbe utile imparare a capire da soli come riconoscere il pesce fresco e distinguerlo da quello vecchio.

Farlo non è difficile, basta considerare dei semplici criteri per evitare di cadere in fregature future. Scopriamo insieme come fare.

Attenzione a queste caratteristiche per capire se il pesce del supermercato è fresco

Il pesce, soprattutto quello azzurro, è parte fondamentale della nostra dieta. Se consumato correttamente, apporta diversi benefici al nostro organismo. Infatti, il toccasana per chi soffre di colesterolo alto è mangiare queste varietà di pesce che sono oro per il corpo e lo spirito.

La prima cosa da notare è il colore. Il pesce fresco deve avere un colore brillante, dovuto alla presenza della cuticola. Grazie a questo rivestimento, il pesce avrà sulla pelle i colori dell’arcobaleno, caratteristica che scompare se il pesce è già vecchio. Le scaglie, tendenzialmente, aderiscono alla pelle.

Gli occhi non mentono mai

Si tratta del segreto di Pulcinella, visto che ormai quasi tutti lo conoscono, eppure è uno degli indicatori più importanti. Il pesce fresco ha l’occhio nero e sporgente, a differenza di quello vecchio, che avrà un occhio più secco e velato.

Un’altra prova schiacciante

Il pesce fresco presenta branchie di un rosso vivido, al contrario del pesce fresco, le cui branchie saranno quasi scolorite. Inoltre il corpo del pesce deve essere rigido, e non molle e flaccido. Impariamo a fare attenzione a queste caratteristiche per capire se il pesce del supermercato è fresco.

Il trucco utile

Molte persone sono restie a comprare il pesce fresco e preferiscono affidarsi ai tagli già puliti e preconfezionati. Queste soluzioni sono indubbiamente più comode e pratiche, ma comportano degli svantaggi.

Infatti è meglio comprare un pesce fresco e, se odiamo pulirlo, potremmo chiedere di farlo direttamente al pescivendolo. Anche se farlo da soli a casa non è per nulla difficile, anzi basta questo semplicissimo trucco per pulire e sfilettare il pesce in soli 5 minuti.