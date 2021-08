Il cancro al colon retto è il tipo di cancro intestinale più diffuso. Ha un’incidenza del 40% circa rispetto a tutti gli altri tipi di cancro che interessano l’apparato gastrointestinale. È una malattia che se non viene presa in tempo può portare alla morte. Purtroppo, inoltre, il cancro al colon manifesta sintomi confusi e che possono essere associati a numerose malattie. È quindi piuttosto difficile diagnosticarlo in tempo.

Molto spesso il tumore al colon viene causato da uno stile di vita sbagliato, una cattiva alimentazione, fumo e alcool.

Per prevenire l’insorgere di questa malattia, e in generale di tutti i tumori, è importante agire preventivamente adottando uno stile di vita sano. L’alimentazione è il primo passo verso una vita in salute, è bene quindi fare attenzione a queste bevande che aumentano il rischio di tumore al colon precoce.

È risaputo che alcune bevande sono nocive per la nostra salute. In particolare, bisognerebbe eliminare completamente dalla nostra dieta tutte le bevande zuccherine. Tra le bevande zuccherine rientrano le bibite gassate, la maggior parte dei succhi di frutta, e anche alcuni energy drinks fanno parte di questa categoria.

Non solo sono una fonte di zuccheri aggiunti non necessari al nostro organismo, ma in alcuni casi sono la causa di diverse patologie. Tra queste ricordiamo l’obesità, il diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e problemi al fegato.

Attenzione a queste bevande che aumentano il rischio di tumore al colon precoce

Un recente studio su 96.000 donne ha dimostrato che il consumo di queste bevande aumenta il rischio di cancro al colon, anche precoce. Lo studio ha mostrato che ogni bevanda consumata è associata ad un aumento del 16% del rischio di sviluppo del cancro prima dei 50 anni e addirittura del 32% tra 13 e 18 anni.

Questi sono dati preoccupanti se pensiamo che, soprattutto, adolescenti e giovani consumano bibite zuccherate. È importante dunque fare sensibilizzazione affinché i giovani sappiano che il consumo di queste bevande è dannoso per la nostra salute.

