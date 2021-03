Le vie delle truffe viaggiano veloce sul e grazie al web. È di questa settimana, infatti, la pubblicazione da parte dell’IVASS di altri sei siti Internet irregolari che propongono al mercato polizze a dir poco vantaggiose. Anzi talmente vantaggiose da rivelarsi irregolari.

Commentiamo dunque l’ultimo comunicato IVASS che invita a prestare massima attenzione a queste 6 assicurazioni Rc auto irregolari e del tipo online.

I “punti di forza” delle Rc auto online irregolari

Partiamo dal fatto che un’azienda la cui struttura operativa è solo online ha sicuramente minori costi di gestione rispetto alla struttura tradizionale. Cioè quella fatta di reti fisiche sparse sul territorio. In quest’ultimo caso, infatti, i costi di gestione e della rete commerciale sono inevitabilmente maggiori.

Ma quando la convenienza è decisamente “troppa grazia”, lì non sarebbe male fare un’indagine preliminare. Specie quando le offerte assicurative, che ci giungono via Internet o per telefono (anche per il canale w.a.), sono di durata temporanea.

Prestiamo massima attenzione

L’IVASS consiglia agli automobilisti di fare i dovuti controlli prima della sottoscrizione del contratto. E cioè che i preventivi e i contratti ricevuti rimandino a imprese e intermediari regolarmente autorizzati dalla stessa IVASS.

Ancora, l’IVASS sottolinea come i pagamenti dei premi effettuati a beneficio di carte di credito ricaricabili o prepagate siano irregolari. Parimenti sono irregolari i pagamenti effettuati a favore di aziende o persone non iscritte negli appositi elenchi.

Eppure l’espediente per evitare spiacevoli inconvenienti c’è ed è alla portata di tutti. Basta fidarsi e prendere in considerazione solo le compagnie assicuratrici (fisiche e/o online) riconosciute dall’IVASS.

Vediamo le 6 assicurazioni Rc auto online irregolari

Secondo quanto afferma l’IVASS, la distribuzione di polizze assicurative distribuite tramite i siti che a breve esporremo è irregolare. Precisamente, continua l’IVASS, le polizze ricevute dai clienti da questi siti sono false. Morale: i relativi veicoli non sono pertanto assicurati. I sei siti Internet irregolari scovati dall’IVASS sono:

a) www.assiautorca.com;

b) www.assicuraboni.it;

c) www.dipietrorca.com;

d) www.eurovita-broker.com;

e) www.noi-assicuriamo.com;

f) www.unideaassicurazioni.com.

Per qualsiasi domanda, informazione e/o chiarimenti, i consumatori possono chiamare sempre il Contact Center Consumatori IVASS. Si tratta di un numero verde (800 486661) disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 14.30.

Dunque, massima attenzione a queste 6 assicurazioni Rc auto irregolari. Infine, nell’articolo di cui qui il link illustriamo come funziona la procedura per risparmiare oltre 300 euro sulla polizza RC auto.