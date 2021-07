Invecchiare è un processo fisiologico e naturale a cui nessuno può sottrarsi. L’invecchiamento è un processo che è influenzato dai nostri geni, ma anche da fattori esterni come lo stile di vita e il tipo di alimentazione.

Spesso il tutto è aggravato da alcune cattive abitudini giornaliere che assumiamo.

Attenzione a queste 5 abitudini banalissime che molti hanno che ci fanno invecchiare velocemente

Una delle cattive abitudini più diffuse è sicuramente il consumo eccessivo di zuccheri e amidi. Consumare troppi zuccheri fa aumentare la glicemia nel sangue. Favorisce inoltre non solo la formazione di grasso corporeo ma anche la comparsa di infiammazione e di acne. L’acne è una patologia che affligge la pelle e che la rende più spenta, oltre a lasciare sul viso delle antiestetiche macchie.

Essere sedentari è il secondo errore più diffuso. Stare seduti o sdraiati troppo a lungo accelera l’invecchiamento. In particolare, muoversi significa aumentare i livelli di serotonina e diminuire quelli dell’ormone dello stress come il cortisolo. Il consiglio, dunque, è quello di praticare attività fisica con costanza. Possiamo anche semplicemente aumentare il nostro movimento giornaliero facendo delle lunghe e piacevoli passeggiate al parco o portando più spesso il cane a spasso.

Anche l’uso di alcool è causa di un precoce invecchiamento, questo perché riduce i livelli di antiossidanti favorendo la formazione di radicali liberi.

Le altre cattive abitudini quotidiane

Avere in casa il riscaldamento troppo alto fa aumentare l’invecchiamento. Questo perché il calore rende gli ambienti secchi sottraendone l’umidità. Una temperatura eccessiva causa secchezza e irritazione stimolando la comparsa di rughe.

Anche le diete troppo drastiche causano la perdita di elasticità dei tessuti. Infatti, un calo drastico dei grassi causa la perdita di elastina e collagene. Perdere peso velocemente può causare una lassità cutanea e aumentare la flaccidità perché la pelle non riesce ad adattarsi alla veloce perdita di peso.

Anche dormire poche ore favorisce l’invecchiamento. Inoltre, dormire con il viso sul cuscino fa aumentare la comparsa di rughe

Consigli pratici

Il consiglio per rallentare l’invecchiamento è dedicarsi del tempo per rilassarsi, magari con tecniche quale la meditazione e lo yoga. In particolare, è fondamentale diminuire il livello di stress che è la principale causa dell’invecchiamento.

Ebbene, attenzione a queste 5 abitudini banalissime che molti hanno che ci fanno invecchiare velocemente.

