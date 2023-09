Attenzione a queste 3 razze di cane perché sono tra le più costose al Mondo, valgono anche 10.000 euro!

Ci sono razze di cani che, per rarità e caratteristiche, possono costare un patrimonio. Qui faremo alcuni esempi di queste. Tutti animali bellissimi, ma che non ci faranno certo risparmiare nell’acquisto!

Il miglior amico dell’uomo è un compagno fidato da cui non riusciamo a staccarci. Per questo moltissime persone decidono di comprare un cane. Eppure, non tutte le razze sono uguali. Non solo come carattere o aspetto fisico, ma anche dal punto di vista economico. La spesa da sostenere per portare a casa alcuni esemplari potrebbe davvero farci impallidire. Tre di queste sarebbero tra le più care in assoluto, e forse qualcuna la conosciamo anche.

Attenzione a queste 3 razze di cane che hanno un valore incredibile in denaro

Ci sono tanti fattori che incidono sul costo di un cane. Non influisce solo la razza o il numero di esemplari. Anche stato di salute, allevatore e addestramento contribuiscono a innalzare il prezzo. In ogni caso, dovremo probabilmente sborsare una somma consistente se ci ritrovassimo di fronte a un Saluki. Si tratta di una razza originaria della Persia, l’attuale Iran. È un concentrato di eleganza e atletismo, tanto che si usa come cane da caccia. Ha un carattere pacato, tutto l’opposto della nostra reazione quando scopriremo quanto costa. Infatti, si partirebbe da circa 2.500 euro per un cucciolo dall’allevatore. Ma se i genitori dovessero provenire da una linea d’allevamento araba famosa la cifra potrebbe lievitare oltre i 10.000 euro.

Non cambia molto il discorso per il Cavalier King Charles Spaniel. Questo cagnolino dal musetto dolce è adatto alle famiglie e si addestra velocemente. I piccoli si comprano a partire da 1.500 euro. Tuttavia, è importante rivolgersi ad allevatori qualificati, per evitare un esemplare con difetti ereditari. È anche vero che dovrai prepararti a spendere: calcolando gli sforzi fatti per tenerlo in salute, si arriverebbe anche a pagare 14.000 euro l’uno.

L’ultimo della lista è il cane dei faraoni. Proviene dall’isola di Malta e combina agilità e forza muscolare. Ha il pelo corto e sul rossiccio, e le orecchie appuntite. Trovare un esemplare col pedigree non è facile, motivo per cui potrebbe costare anche 6.000 euro. Attenzione a queste 3 razze di cane, per cui potremmo dover fare follie per aggiudicarcele!

Su cure e accessori si può risparmiare

Per il gran bene che vogliamo ai nostri animali spesso non badiamo a spese nei loro confronti. Ma con un pizzico di oculatezza potremmo guardare al risparmio senza rinunciare a renderli felici. Un modo per conservare qualche spicciolo in cure sarebbe la sterilizzazione. Questa pratica potrebbe convenire sia per evitare di doversi occupare di cuccioli indesiderati, sia per ridurre il rischio di malattie. Di conseguenza, non dovremo recarci dal veterinario più del dovuto.

Un altro modo per spendere meno è quello di comprare gadget e giochi per Fido ai mercatini dell’usato. Li trovi anche online, tra le pagine Facebook. Infine, considera di acquistare le confezioni di cibo in formato famiglia. Questo vale anche con un solo animale in casa, poiché il rapporto quantità-prezzo è più conveniente.